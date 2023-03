Lars Leeftink

Vier coureurs, waaronder twee van Ferrari, hebben voorafgaand aan het raceweekend in Saoedi-Arabië al motoronderdelen of hun versnellingsbak moeten vervangen. Voor drie van de vier coureurs volgt er geen penalty.

Het gaat om Carlos Sainz, Charles Leclerc, Sergio Pérez en Lando Norris. Leclerc was al gebruik aan het maken van zijn tweede control electronics en moet in Saoedi-Arabië beginnen aan zijn derde. Dit levert hem een gridstraf van tien plaatsen op voor de race, omdat hij over de limiet van twee control electronics is gegaan. Ferrari heeft daarnaast besloten de internal combustion engine (ICE) en MGU-H van de Monegask te vervangen. Bij Sainz heeft Ferrari 'uit voorzorg' ook de ICE vervangen. Bij Norris gaat het om zijn ICE, turbo, MGU-H en MGU-K, terwijl Pérez nieuwe control electonics en een energy store heeft gekregen. Daar blijft het echter niet bij voor Pérez.

Versnellingsbak

De Mexicaan heeft namelijk ook voor het eerst zijn versnellingsbak volledig verwisseld. Dit heeft als gevolg dat Red Bull Racing zowel de onderdelen als de behuizing van Pérez vervangen heeft voor dit raceweekend. Of er problemen mee zijn of dat Red Bull alvast gebruik wil maken van de tweede versnellingsbak, is niet bekend. Elke coureur mag vier versnellingsbakken gebruiken tijdens een seizoen, waardoor het de Mexicaan geen gridstraf op zal leveren.