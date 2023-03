Remy Ramjiawan

De betrouwbaarheid bij Ferrari lijkt nog altijd een zorgenkindje te zijn. Niet alleen bij Charles Leclerc worden er cruciale componenten vervangen, teamgenoot Carlos Sainz kan in Djedda genieten van een nieuwe power unit. Ferrari licht de vervanging toe en geeft aan dat het uit voorzorg is gedaan.

Betrouwbaarheid is al sinds 2022 een groot probleem voor het team uit Maranello. Leclerc zag in Bahrein zijn bolide vroegtijdig uitvallen door een defecte energy store. Voor het weekend in Djedda heeft het team daarom voor een vervanging van de control electronics gekozen. Daardoor krijgt de Monegask een gridstraf van tien plekken. De renstal had eerder nog geopperd dat het in 2023 een stuk beter zou gaan met de betrouwbaarheid, maar inmiddels heeft het team al de nodige wissels moeten doorvoeren.

Motorwissel Sainz

Achter in de SF-23 van Sainz heeft Ferrari een nieuwe power unit geïnstalleerd. De motor is echter onderdeel van de poule van de Spanjaard. Elke coureur mag per seizoen maximaal drie motoren wisselen, zonder gridstraffen. Daardoor zit Sainz momenteel nog veilig en hoeft hij, in tegen stelling tot zijn teamgenoot, niet te rekenen op een straf. Ferrari heeft aangegeven dat de wissel van Sainz een voorzorgsmaatregel is en dat geeft te denken. De Italiaanse renstal heeft namelijk tijdens de winterstop gewerkt aan de betrouwbaarheid van de motorische onderdelen, maar met de uitvalbeurt van Leclerc in de eerste race en een motorwissel uit voorzorg, lijken de problemen nog niet te zijn opgelost.