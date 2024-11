Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Las Vegas

De vlag is gevallen in Las Vegas en dat betekent dat we een nieuw klassement kunnen gaan opmaken. George Russell wist de race in de Amerikaanse gokstad te winnen, met teamgenoot Lewis Hamilton als tweede. Max Verstappen kwam uiteindelijk als derde over de streep en weet daarmee zijn vierde wereldtitel te verzilveren.

Verstappen leidt het klassement bij de coureurs met 403 punten en is niet meer in te halen. Nummer twee Lando Norris heeft er momenteel 340 achter de naam. In het constructeursklassement leidt McLaren met 608 punten voor de neus van Ferrari. Daar zou met de komende tweede Grands Prix en de resterende sprintrace nog verandering in kunnen komen, want het zit allemaal dicht bij elkaar.

Artikel gaat verder onder video

Coureursklassement

Constructeurskampioenschap

Constructeur Aantal punten 1. McLaren 608 punten 2. Ferrari 584 punten 3. Red Bull Racing 555 punten 4. Mercedes 382 punten 5. Aston Martin 86 punten 6. Haas 50 punten 7. Alpine 49 punten 8. RB 46 punten 9. Williams 17 punten 10. Kick Sauber 0 punten

Gerelateerd