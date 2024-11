De F1 Grand Prix van Las Vegas gaat om 7:00 uur Nederlandse tijd van start. George Russell en Carlos Sainz zullen de voorste rij innemen. Pierre Gasly was met P3 misschien wel de grootste verrassing. Wij nemen de volledige startopstelling even met je door.

De rode lampen worden over iets minder dan twee uur gedoofd en dan gaan we onderweg voor de wedstrijd op het Las Vegas Strip Circuit. Het is de 22e Grand Prix van het seizoen en er staan 50 ronden op de planning. Mercedes is elke sessie in Nevada het snelst geweest en Russell verdiende dus de pole position. Achter Sainz, Gasly en Charles Leclerc vinden we Max Verstappen op P5. De Red Bull-coureur kan vandaag zijn vierde wereldkampioenschap op rij veiligstellen, maar dat hangt ook af van wat Lando Norris gaat doen vanaf de zesde stek. Yuki Tsunoda, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg en Lewis Hamilton completeren de top tien. De laatstgenoemde maakte foutjes in beide runs van Q3, terwijl hij de snelheid had om te vechten voor de pole.

Startopstelling na gridstraffen

Zhou Guanyu maakte in de tot dusver puntloze Kick Sauber indruk door zich als dertiende te kwalificeren achter Esteban Ocon en Kevin Magnussen. Franco Colapinto versloeg Williams-teamgenoot Alexander Albon door wel door te gaan naar Q2 en P14 te pakken, maar hij schreef zijn blauwe bolide af bij een 50G-crash in bocht 16. Williams heeft de auto op tijd kunnen repareren en de Argentijn is fit verklaard voor de race, maar omdat er aanpassingen zijn gemaakt aan de afstelling, zijn de parc fermé-regels overschreden en dus moet hij vanuit de pitstraat starten.

Liam Lawson schuift op naar de veertiende plaats op de grid. Sergio Pérez had totaal geen snelheid, strandde in Q1 en zal beginnen vanaf de vijftiende plek voor Fernando Alonso en Albon. Valtteri Bottas werd één na laatste in de kwalificatie, maar hij krijgt een gridstraf van 5 posities vanwege een nieuwe batterij en dus zal de Fin achter Lance Stroll beginnen. Verder is de startopstelling intact gebleven na de kwalificatie.

