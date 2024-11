Bij Sergio Pérez lijkt de gifbeker dan ook echt helemaal leeg te moeten. De Mexicaan bleef hangen in Q1 en vangt de Grand Prix van Las Vegas aan vanaf P16. 'Checo' zat tijdens de vrije trainingen dicht op de tijden van teamgenoot Max Verstappen, maar kon het tijdens de kwalificatie niet aan elkaar knopen.

Voor Pérez komt er een spannende slotfase van het seizoen aan. De Mexicaan beschikt over een contract dat hem in 2025 bij Red Bull Racing houdt, maar gezien de prestaties van de afgelopen maanden, is het allerminst zeker of hij ook komend jaar de teamgenoot van Verstappen zal zijn. Liam Lawson presteerde tijdens de kwalificatie ook niet en Franco Colapinto schreef wederom zijn Williams af en dat zouden naar verluidt de grootste gegadigden zijn voor het zitje van de Mexicaan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner geeft helderheid over 'vergeten' achtervleugel

Niet genoeg progressie geboekt

Met zijn ziel onder de arm vertelt Pérez tegen Sky Sports F1: "Ik had natuurlijk vandaag op meer gehoopt en ik had het gevoel dat we wat vooruitgang boekten." Pérez had, net als Verstappen, te maken met wat minder topsnelheid, omdat Red Bull geen specifieke Las Vegas-achtervleugel heeft ontworpen. Wel wist de Mexicaan wat tijd te winnen, maar tijdens de kwalificatie was dat niet te zien. "Het probleem was dat het niet genoeg was aan het einde, het werd uiteindelijk een grote teleurstelling. De racepace zag er een stuk competitiever uit gisteren, dus daar kijk ik naar uit", aldus 'Checo'.

Going to be an interesting one tomorrow 🏁



Result: RUS, SAI, GAS, LEC, Max 👏, NOR, TSU, PIA, HUL, HAM pic.twitter.com/9QtZNeR3Og — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 23, 2024

Gerelateerd