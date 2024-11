Helmut Marko heeft de hoop op het constructeurskampioenschap voor Red Bull Racing opgegeven en haalt daarbij hard uit naar Sergio Pérez. Met nog drie races te gaan, staat de Oostenrijkse formatie op de derde plaats.

Red Bull Racing begon dominant aan het Formule 1-seizoen van 2024, maar de verhoudingen zijn inmiddels behoorlijk verschoven. McLaren is inmiddels het te kloppen team en ook Ferrari weet vaker wel dan niet een uitdaging voor het team van Max Verstappen en Sergio Pérez te vormen. Red Bull Racing is met 544 punten inmiddels afgezakt naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap. McLaren gaat met 593 punten aan kop, gevolgd door Ferrari met 557 punten.

Moeizame start voor Red Bull in Las Vegas

Ook in Las Vegas is het weekend niet goed begonnen voor Red Bull Racing. Max Verstappen klokte in de eerste twee vrije trainingen respectievelijk de vijfde en zeventiende tijd, terwijl Sergio Pérez niet verder kwam dan de tiende en negentiende stek. De kans is nog altijd groot dat Verstappen aanstaande zondag zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap veilig stelt, maar het constructeurskampioenschap heeft Helmut Marko inmiddels opgegeven.

Marko geeft titelstrijd op

"Kijkend naar onze performance van vandaag maken we geen schijn van kans voor de tweede plek, laat staat de eerste plek", vertelt de Red Bull-topman na afloop van de tweede vrije training bij ORF. "Dat was echter al wel een tijdje duidelijk. Als je de punten van Pérez (151 punten) vergelijkt met de punten van Max (393 punten), dan zie je wel waar het aan ligt. Als Max het wereldkampioenschap pakt, kunnen we het verlies van het constructeurskampioenschap wat makkelijker accepteren."

