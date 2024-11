Antonio Pérez liet recent weer van zich horen met de nodige opvallende opmerkingen omtrent Ralf Schumacher, die eerder weer dingen zei over zoon Sergio Pérez. Checo reageert op zijn beurt nu weer op de woorden van zijn vader.

Papa Pérez, zoals de vader van de Red Bull-rijder ook wel door de volksmond gaat, baart zo nu en dan opzien met opmerkelijke uitspraken die hij maakt over zijn zoon en de gang van zaken in de Formule 1. Dit keer opende hij het vuur richting Schumacher, die recent liet weten dat zijn zoon ging vertrekken bij Red Bull: "Zij [de media] moeten op zijn minst excuses maken. Er was een coureur die Formule 1-coureur was en nu journalist is. Hij zei dat Checo eruit lag bij Red Bull en de volgende week kwam hij uit de kast", zo sneerde hij bij ESPN. "Ik weet niet of hij verliefd was op Checo. Snap je dat? Er zijn veel rare dingen aan de hand. Je weet niet meer of hij een journalist, een man of een vrouw is", zo deed hij er nog een bijzonder schepje bovenop. "Zijn mening doet er verder niet toe. Niet vanwege Checo Pérez, maar vanwege wat zijn ex-vrouw heeft gezegd", zo zei hij.

Artikel gaat verder onder video

Reactie Schumacher

Schumacher haalde op zijn beurt zijn schouders op over de bijzondere uitspraken en liet zien daarboven te staan: "Ik zou ook voor honderd procent achter mijn zoon staan en hem proberen te helpen. Dat doe je nou eenmaal als vader. Qua stijl zou ik het persoonlijk wat anders doen, maar we kennen meneer Pérez wel voortaan met al zijn emoties. Daarom ben ik niet echt boos op hem. Ik denk alleen wel dat resultaten op de baan een beter argument kunnen zijn", zo reageerde hij op zijn eigen Instagram op de uitspraken van de omstreden Mexicaan.

Pérez totaal oneens

In Las Vegas wordt zijn zoon door Sky Sports geconfronteerd met de woorden die hij bezigde over Schumacher en de Red Bull-rijder neemt er ver afstand van: "Ten eerste: ik ben het oneens met al zijn uitspraken. Ik denk dat hij daar een fout heeft gemaakt. Ik deel geen enkele van zijn standpunten", zo reageert de Mexicaan stellig. "Op hetzelfde moment heb ik geen controle over wat mijn vader wil zeggen. Ik kan alleen bepalen wat ik zeg. Als sport is het belangrijk dat je laat zien dat de dingen die op de baan gebeuren, ook op de baan blijven. Dat is hoe ik het zie. We moeten allemaal een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld."

Gerelateerd