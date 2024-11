McLaren-CEO Zak Brown is nog altijd niet zeker van het binnenhengelen van de constructeurstitel. Het papaja-oranje team bezet momenteel met 593 punten de eerste plek in het klassement, maar daar staat Ferrari slechts 36 punten achter, ook Red Bull maakt nog een theoretische kans op de titel, met een achterstand van 49 punten op het team uit Woking.

McLaren begon het seizoen nog uiterst stroef, maar wist vanaf de Grand Prix van Miami te pieken. Het was de race waarin Lando Norris voor het eerst in zijn carrière op de hoogste treden zou gaan plaatsnemen. De MCL38 was op dat moment misschien al wel de snelste wagen, maar heeft tot nu toe slechts vijf zeges weten te pakken. Norris heeft nog een kleine kans op de titel voor de rijders, maar de CEO van het team vindt het constructeurskampioenschap ook nog geen zekerheidje.

Brown sluit comeback Red Bull niet uit

Op de vraag bij Auto Motor und Sport of McLaren de titel al in handen heeft, legt Brown uit: "Dat zie ik niet zo. Tot Miami hadden we niet de auto die we nu hebben. Daar zijn veel punten verloren gegaan aan Max [Verstappen] en Red Bull. Natuurlijk wil ik ten minste één van de twee titels winnen, maar ook de constructeurstitel wordt zwaar." Niet alleen Ferrari maakt volgens Brown kans op de titel, Red Bull sluit hij ook niet uit. "Ferrari ziet er erg sterk uit. Ze bezorgen me meer hoofdbrekens dan Red Bull. Toch mag je hen niet afschrijven. Red Bull is een ongelooflijk sterk team. [Sergio] Pérez heeft laten zien dat hij in staat is om op het podium te rijden. Hij hoeft alleen zijn innerlijke rem los te laten, dan wordt het al snel weer spannend. Deze strijd zal tot het einde doorgaan."

Rijderskampioenschap

Over de kansen van Norris is Brown ook duidelijk. Zo ziet de CEO geen kans meer op die titel, omdat Verstappen vooral aan het begin van het jaar wist door te pakken. "In het rijderskampioenschap ziet het er niet goed uit. Als we dat verliezen, is dat aan het begin van het seizoen gebeurd, niet in Silverstone of Monza. En ook niet omdat we in Hongarije posities tussen Lando en Oscar [Piastri] hebben gewisseld", aldus Brown.

