Organisatie Las Vegas onthult nieuwe manier om glurende fans tegen te houden

De organisatie van de Grand Prix van Las Vegas heeft geleerd van afgelopen seizoen en komt met een nieuwe maatregel om fans die geen kaartje hebben, het zicht op het circuit te belemmeren.

De race door de Amerikaanse gokstad van vorig jaar, was om meerdere redenen memorabel. De organisatie wordt gerund door de Formule 1 zelf, in plaats van een promotor. Dat zorgde toch wel voor wat opstartprobleempjes, zo was vorig jaar te merken. Niet alle putdeksels waren vastgelast en daardoor liep de eerste vrije training flink wat vertraging op. Daarnaast lag de stad maandenlang open, voor de bouw van de faciliteiten, in aanloop naar het raceweekend en ook daar waren niet alle inwoners over te spreken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen over afsluitende triple header: 'Moeten iets dichter bij elkaar in de buurt liggen'

Organisatie Las Vegas neemt nieuwe maatregel

Een ander punt was dat de loopbruggen rondom het circuit waren afgeplakt, zodat fans niet even stiekem een kijkje konden nemen op de baan. Dat duurde overigens niet heel lang, want op diverse plekken was de tape er vanaf gehaald. Dat is dit jaar niet meer mogelijk, want de loopbruggen zijn nu voorzien van metalen muren. Daardoor wordt het zicht nog verder beperkt, al is er nog een plekje waar het festijn gratis kan worden gevolgd.

F1 Pedestrian Bridges now have metal walls for your viewing enjoyment. #LasVegasGP #LasVegas pic.twitter.com/wwKVVpHlKc — Life in Las Vegas (@LifeNLasVegas) November 18, 2024

Gerelateerd