De absolute slotfase van het 2024-seizoen staat op het programma met het drieluik in Las Vegas, Qatar en afsluitend in Abu Dhabi. Voor Max Verstappen had die planning wel iets beter gekund, zo vindt hij het tijdsverschil tussen Las Vegas en Qatar wel erg groot.

Met de alsmaar groeiende Formule 1-kalender is de roep om het groeperen van races ook gekomen. De sport heeft daarom diverse triple headers ingepland, maar dat is volgens de drievoudig kampioen nog voor verbetering vatbaar. Zo is het tijdsverschil tussen Las Vegas en Qatar zo'n elf uur en hoopt Verstappen in gesprek met Motorsport-Total dat de beleidsbepalers in de toekomst een logischere planning gaan opleveren.

Aantal races nog altijd doorn in het oog van Verstappen

Dat er te veel wedstrijden op de kalender staan, dat is volgens Verstappen al langer een probleem. "Ik heb altijd gezegd dat er veel races op de kalender staan. Het probleem voor mij is vooral het tijdsverschil tussen Vegas en Qatar", zo legt de Nederlander uit. Daarnaast valt het ook niet helemaal te rijmen met de groene missie die de sport heeft, want het logistieke verhaal is hiermee ook niet helemaal op orde. "Als we triple-headers doen, moeten we zorgen dat ze iets dichter bij elkaar zitten. Dat zou voor mij logischer zijn."

Drukke kalender zorgt voor vatbare coureurs

De race in Qatar in 2023 was een ware uitputtingsslag, waarbij Logan Sargeant halverwege de race uitstapte, omdat hij zich niet helemaal goed voelde. Daarnaast zijn er na die race allerlei opties bedacht om de wedstrijd minder zwaar te maken, zoals bijvoorbeeld extra koeling in de wagens. Met dat in gedachten, snapt Verstappen al helemaal weinig van de huidige planning. "Aan het einde van het seizoen ben je gewoon moe, en je loopt makkelijk een griepje op. Het lange vliegen helpt daar niet bij", aldus Verstappen.

