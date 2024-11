"Staat er als een clown" - Alle hilarische uitspraken van Verstappen over Las Vegas

In 2023 reisde de Formule 1 voor het eerst af naar Las Vegas voor een Grand Prix. De sport had naar verluid maar liefst 700 miljoen dollar geïnvesteerd in het evenement, en het zou dan ook de meest grootse race van het jaar gaan worden. Max Verstappen was hier vanaf het begin niet over te spreken, en gaf zowel de Formule 1 als de organisatie van het evenement voortdurend de wind van voren gedurende de week. Hieronder hebben we de beste uitspraken van de Limburger op een rijtje gezet!

Staat daar maar een beetje als een clown

We trappen af op woensdag, toen er een speciaal evenement was opgezet om alle twintig coureurs te introduceren aan het publiek in The City of Sin. Met live optredens van onder andere John Legend en Kylie Minogue werden de coureurs, twee om twee, over het rechte stuk gereden. "Van mij mag dit allemaal overgeslagen worden," vertelde Verstappen na afloop. "Het draait niet om de zangers. Je staat daar maar een beetje als een clown. Het is 99 procent show en één procent sportevenement. Ik hou sowieso niet van al die dingen er omheen." Helder. Maar keek Verstappen dan wel uit naar de race zelf, die plaatsvond op zo'n unieke plek? "Nee," zo luidde het antwoord. "Nou ja, ik kijk ernaar uit om te proberen het zo goed mogelijk te doen, maar ik kijk hier niet naar uit.”

Monaco is de Champions League, dit is amateurvoetbal

Elk team had een speciale livery voor Las Vegas uit de hoed getoverd, en Red Bull hees Verstappen en Sergio Pérez ook in een speciale witte overall voor het evenement. Al deze dingen hadden het doel om Las Vegas zo speciaal mogelijk aan te laten voelen, maar Verstappen had hier geen boodschap aan. Nadat hij op de derde plaats kwalificeerde achter de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr., deelde Verstappen nog een sneer uit. "Ik denk dat Monaco is zoals de Champions League, en dit is [zoals] amateurvoetbal."

Ik kan naar Ibiza gaan en helemaal naar de klote gaan

Verstappen vindt het belangrijk dat een Grand Prix-weekend om de race draait, en niet om evenementen rondom de race. De Limburger, die deze week in Las Vegas kampioen kan worden voor het vierde opeenvolgende seizoen, won de eerste editie van de Grand Prix van Las Vegas, maar twijfelt hoeveel de mensen hier daadwerkelijk van hebben meegekregen. “Ik begrijp dat fans misschien iets te doen willen hebben rond het circuit, maar het is belangrijker om ze te laten begrijpen wat we als sport doen. De meesten komen gewoon om te feesten, te drinken, een optreden te zien. Ik kan dat over de hele wereld doen, ik kan naar Ibiza gaan en helemaal naar de klote gaan en een leuke tijd hebben."

“Maar dat is wat er gebeurt, mensen komen en worden fan van wat?" vroeg Verstappen zich hardop af. "Ze komen om hun favoriete artiest te zien en drinken een paar drankjes met hun vrienden, gaan uit en hebben een geweldig avondje uit, maar ze begrijpen niet wat we doen en wat we op het spel zetten om te presteren."

Ik ga niet doen alsof ik het leuk vind

Waar Verstappen erg kritisch was over de Grand Prix en alles om de race heen, gingen anderen de verdediging in. Zo werd Toto Wolff - die deels eigenaar is van Mercedes - nog erg boos over de kritiek, en ook Lewis Hamilton zei dat de sport dit soort evenementen moet omarmen. “Ik denk dat ze nog steeds geld verdienen als of ik het leuk vind of niet, dus het is niet aan mij,” zo liet Verstappen zich uit. “Maar ik ga ook niet doen alsof [ik het leuk vind], ik geef gewoon altijd mijn mening over positieve en negatieve dingen. Zo ben ik gewoon. Sommige mensen vinden de show wat leuker, ik vind het helemaal niks. Ik ben opgegroeid met het kijken naar de prestatiekant van de dingen en zo zie ik het ook. Ik vind het leuk om in Vegas te zijn, maar niet om te racen.”

Circuit is niet zo interessant

Het enige waar Verstappen nog niet kritisch over was geweest, was het circuit zelf in Las Vegas. Hier waren veel fans niet over te spreken, en ook de nu 27-jarige Red Bull-coureur sloot zich hier bij aan. “Ik denk niet dat het [circuit] zo spannend is,” zei hij. “Voor mij is een stratencircuit niet zo spannend, zeker niet met deze nieuwe auto's, ze zijn gewoon te zwaar. Als je weinig grip hebt, helpt dat niet. Het plaatje zal er prachtig uitzien als je over de strip rijdt, maar de lay-out zelf is niet het meest spannende."