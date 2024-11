Voor Antonio Pérez Garibay, de vader van 'Checo' moet het nu eens afgelopen zijn met alle kritiek op zijn zoon. Hoewel Pérez junior het qua resultaten flink aflegt tegenover teamgenoot Max Verstappen, benadrukt de vader van 'Checo', dat Pérez het beste van zijn kwaliteiten nog niet eens heeft laten zien.

Red Bull Racing zit met de vorm van Pérez in haar maag. Zo kan 'Checo' in goeden doen in het kielzog van teamgenoot Verstappen rijden, maar is het al een tijdje geleden dat de Mexicaan dit heeft laten zien. Wel is Pérez enorm populair in zijn thuisland en in Latijns-Amerika. Voorlopig heeft de Mexicaan nog altijd een verbintenis tot en met 2025 op zak, maar of Pérez komend jaar achter het stuur van de RB21 zal plaatsnemen, is nog altijd niet duidelijk.

Volgens het Spaanse Marca kan Red Bull momenteel niet makkelijk van Pérez af, zou het team dit willen doen. Dat heeft te maken met het mislopen van de constructeurstitel en de naar verwachting verzamelde sponsoren die zo'n 30 miljoen dollar in het laatje brengen. Toch betekent die financiële slagkracht volgens de vader van Pérez niet zoveel. "Ik ben niet meneer Stroll, ik heb geen geld om een Formule 1-team voor mijn zoon te kopen, en we hebben ook niet het kapitaal om daar te zijn. Checo is daar dankzij zichzelf, hij is daar gekomen door zijn eigen verdiensten, blijft daar door zijn eigen inspanningen, en de positie die hij heeft, is aan hemzelf te danken. Natuurlijk heb je sponsoren nodig en de steun van je land. 'Checo' is momenteel de bekendste persoon van dit land, op de hele wereld en in Latijns-Amerika."

Pérez is wereldkampioen voor Mexico

Los van de bekendheid zit het met de kwaliteiten van 'Checo' ook wel goed, zo betaamt vader Pérez. "Voor degene die aangaven dat hij in Mexico of in Brazilië met pensioen zou gaan, dat gebeurde niet. Nu horen we weer dat we moeten wachten tot Las Vegas. Kortom, het is allemaal gespeculeer en 'Checo' blijft de aankomende twee jaar. Het beste van 'Checo' hebben we daarnaast nog niet gezien." Bovendien heeft de Formule 1 vandaag de dag meer over voor de fans en de Mexicaanse fans zijn lyrisch. "Hij is (in Mexico) een wereldkampioen en ook nog eens een tweevoudig constructeurskampioen. Dat is ook nieuw voor Mexico."