Sergio Pérez kijkt uit naar het aanstaande raceweekend in Las Vegas. De Mexicaan presteert doorgaans goed op stratencircuits, maar weet ook dat het hoog tijd is om weer een keer goed te presteren.

De Formule 1 strijkt deze week neer in de Mojavewoestijn, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Las Vegas wordt verreden. De race in de gokstad is een typisch Amerikaans evenement met een torenhoog spektakelgehalte, al was er afgelopen jaar ook genoeg op het debuutweekend aan te merken. Voor Sergio Pérez staat er in ieder geval veel op het spel. Met nog drie races te gaan is het belangrijk voor de Mexicaan om aan Red Bull Racing en de wereld te laten zien wat hij in huis heeft.

Zeer belangrijk weekend

"We komen aan bij een zeer belangrijk weekend voor het team in Las Vegas", aldus Pérez. "De race van vorig jaar was een grote onbekende; het was een gloednieuwe race met nieuw asfalt en we bevonden ons in temperaturen waarin we normaal gesproken niet racen. In 2023 hadden we nauwelijks gegevens, maar dit jaar benaderen we dit stratencircuit met veel meer voorkennis. Het is een circuit dat ik leuk vind. Ik hou van de ervaring van een stratencircuit met muren die op je afkomen."

Pérez moet presteren

De routinier vervolgt: "Hoewel het een spectaculair evenement is, zowel voor de aanwezigen als voor de kijkers thuis, weet ik dat het belangrijk is om te presteren en het maximale uit de auto en mijn eigen prestaties te halen. Ik heb veel samengewerkt met het team en ik voel dat São Paulo veel competitiever was dan we hebben kunnen laten zien, dus laten we het samenbrengen voor de laatste drie races."

