Remy Ramjiawan

Donderdag 16 maart 2023 21:15 - Laatste update: 21:20

Volgens George Russell heeft Mercedes na de race in Bahrein, de koppen bij elkaar gestoken en heeft het team inmiddels een plan bedacht om weer richting Red Bull te komen. De ontwikkelingsrichting van de W14 gaat een iets andere kant op en volgens de Brit is de renstal daar al direct mee begonnen.

Mercedes heeft in 2023 niet de start gehad waar het team op gehoopt heeft. Na een overwegend teleurstellend 2022 wilde de renstal in Bahrein weer terugslaan, maar de realiteit wil dat de achterstand op Red Bull Racing groter is, dan vorig jaar in het begin van het seizoen. Het heilige zeropod-concept was toch ineens niet meer zo heilig, zo bevestigde Toto Wolff. Ook Lewis Hamilton was zeer kritisch op zijn team. Ondanks alle negativiteit staat er dit weekend weer een nieuwe race op het programma en Russell gaat bij Sky Sports F1 nog even in op de ontwikkelingen binnen het team.

Pragmatisch te werk gaan

"We hebben na Bahrein veel met elkaar gesproken en gedachten uitgewisseld. Het team is uiteindelijk bij elkaar gekomen en we hebben de emoties aan de kant gezet en we gaan nu op een pragmatische manier aan het werk", zo onthult de 25-jarige coureur dat er toch wel flink wat onrust binnen renstal was na Bahrein. Uiteindelijk gaat de blik weer naar voren: "De vraag is nu: wat moeten we doen om zo snel mogelijk de performance terug te krijgen?"

Te veel compromissen gesloten met W14

Inmiddels zou Mercedes weten waar het probleem ligt, zo vertelt Russell: "Het is inmiddels wel duidelijk waar we de plank hebben misgeslagen in de winterstop. We zijn denk ik een beetje doorgeslagen naar hoe agressief we de W13 vorig jaar hebben ontwikkeld, door het porpoising en daardoor hebben we misschien de verkeerde afslag genomen met de W14. We hebben te veel compromissen gesloten ten opzichte van de prestaties."

"We hebben nu geen gestuiter, maar ook geen rondetijd. Het is een bittere pil voor ieder personeelslid. Het gebrek aan prestaties is echt niet te wijten aan een gebrek aan inzet. Er zijn flinke beslissingen genomen en we gaan een iets ander pad op en dat is al begonnen", zo hoopt Russell snel de vruchten te plukken van de nieuwe ontwikkelingsrichting.