Remy Ramjiawan

Donderdag 16 maart 2023 20:49

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso slaat de beschuldiging van een groene Red Bull van zich af. De Spanjaard erkent dat de AMR23 uiterlijke kenmerken van de RB19 in zich heeft, maar vindt een kopie van de wagens van Red Bull wel iets te ver gaan.

De Spanjaard was de revelatie van de openingswedstrijd van het seizoen in Bahrein. De verwachtingen van Aston Martin waren hooggespannen na de testdagen in Sakhir en die maakte het team waar tijdens de race. Alonso wist zichzelf naar een P3 te rijden en had daar geen gelukje van nodig bij Ferrari of Mercedes. Het tekent de opwaartse spiraal voor het team uit Silverstone, die voorlopig het derde team lijkt te zijn. Of het team in Djedda ook zo'n prestatie kan afleveren, dat vertelt Alonso bij AS.

'Alle auto's lijken op elkaar'

De Spanjaard wil elke beschuldiging van kopiëren wegnemen: "Visueel zijn ze anders. En een teken daarvan is dat Mercedes zegt dat 50 procent van hun auto de onze was; en Red Bull zegt ook dat 50 procent van hun auto de onze is. Meer verschillende concepten kunnen er niet zijn, dus geen van beide theorieën klopt." Daarnaast zijn er meerdere teams die elkaar hebben gekopieerd, maar aangezien die niet presteren, is daar weinig kritiek op. "Bovendien lijken alle auto's op elkaar, de Ferrari, Haas en Alfa Romeo lijken erg op elkaar", zo stelt de 41-jarige coureur. Hij wijst Alpine aan als grootste inspiratiebron: "Om je de waarheid te vertellen, de auto die het dichtst bij de onze komt is de Alpine met de tunnels in de sidepods."

Grand Prix van Saoedi-Arabië

De podiumplek in Bahrein smaakt natuurlijk naar meer en Alonso twijfelt of een herhaling in Djedda mogelijk is. "So far so good, maar we komen op een circuit met zulke andere karakteristieken dat we benieuwd zijn of we hier competitief zullen zijn. De zwakke punten van de auto, als die er al waren in Bahrein, waren de snelle bochten en de topsnelheid. Meer heb je niet nodig in Jeddah", zo legt hij uit. Ondanks dat heeft hij vertrouwen in een goede afloop: "Misschien hebben we hier een negatieve verrassing, we moeten wachten en de auto verbeteren op alle zwakke punten die we in de eerste race hebben vastgesteld."