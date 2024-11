Jos Verstappen heeft in twee achtereenvolgende weekenden rally's op zijn naam geschreven. Nadat de vader van F1-wereldkampioen Max de zege had gepakt in Zuid-Limburg, ging hij er vervolgens in Malmedy met de overwinning vandoor.

Hij won het evenement al in 2023, maar ook in 2024 was hij onverslaanbaar. Jos Verstappen was vorige week het snelst in 11 van de 12 etappes van de Rally van Zuid-Limburg met zijn door Red Bull en Verstappen.com gesteunde Škoda Fabia RS Rally2. Er werd vier keer een omloop gedaan van Walshoutem, Kerkom en Borlo, en alleen in de derde Borlo-etappe moest hij zijn meerdere erkennen in de Porsche van Kris Princen. In de Rallye des Crêtes rond Malmedy werd er vier keer een omloop gedaan van Lasnenville, Cligneval en Thier du Bac. Verstappen zegevierde afgelopen weekend opnieuw met copiloot Renaud Jamoul met een voorsprong van 49 seconden op de Hyundai van Cédric Cherain.

Blijven verbeteren

"Het ging heel goed, ik ben heel tevreden", vertelde Jos bij Verstappen.com. "Het parcours was iets aangepast ten opzichte van vorig jaar. We reden deze wedstrijd ook om wat zaken te testen en dat kan het beste in een rally. We proberen onszelf te blijven verbeteren. Het gaat heel goed met mijn copiloot Renaud. Hij is ontzettend gedreven en professioneel. Er moet een klik zijn en je moet elkaar waarderen. Dat is wederzijds en het gaat alleen maar beter."

Jos Verstappen heeft nu negen overwinningen behaald in zijn rallycarrière, waarvan zes dit seizoen. Voor de Rally van Zuid-Limburg en Rallye des Crêtes werd hij ook al eerste in de Rallye de Hannut, Rallye des Ardennes, Rally van Wervik en Eurol Hellendoorn Rally.

