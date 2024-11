Liam Lawson onthult dat zijn vader allerminst te spreken was over de middelvinger die de Nieuw-Zeelander aan Sergio Pérez uitdeelde tijdens de Mexicaanse Grand Prix. Lawson mikt op zitje van 'Checo' bij Red Bull Racing en in een intens gevecht liepen de gemoederen flink op.

Hoewel Pérez voornemens is om zijn contract, dat tot en met 2025 loopt bij Red Bull Racing, uit te dienen. Zijn er wel een aantal gegadigden om dat zitje misschien vroegtijdig over te nemen. Helmut Marko heeft aangegeven dat de positie van 'Checo' bij Red Bull Racing na de race in Abu Dhabi wordt geëvalueerd en aan alles is te merken dat Lawson wil laten zien dat hij de meest geschikte vervanger is. In Mexico knokte het duo rondenlang met elkaar, waarbij het uiteindelijk in schade voor Pérez uitliep.

Vader Lawson was niet onder de indruk

In de hitte van de strijd deelde Lawson een middelvinger uit richting Pérez en dat tafereel had zijn vader ook gezien. "Mijn vader heeft me op mijn kop gegeven, ja. Zoals hij al vaak door de jaren heen heeft gedaan", opent Lawson bij TFN. "Hij heeft me altijd met beide benen op de grond gehouden, zou ik zeggen, en dat doet hij al sinds ik een kind was. Dus ja, hij was niet onder de indruk en ik begrijp volledig waarom. Zoals ik al zei, het is iets wat ik niet had moeten doen en ik zal ervan leren", zo legt hij uit.

Lawson: 'Wil geen vijanden creëren, ben hier ook niet om vrienden te maken'

Tijdens de wedstrijd in Austin had Lawson het aan de stok met Fernando Alonso. Het duo was ook flink aan het knokken op de baan en Alonso was niet altijd even gecharmeerd van de acties van de Red Bull-coureur. Lawson lijkt een reputatie op te bouwen, maar daar ligt hij niet wakker van. "Het is natuurlijk niet mijn doel om vijanden te maken. Ik probeer geen problemen te veroorzaken of iets dergelijks. Tegelijkertijd ben ik hier niet om vrienden te maken, ik ben hier om te winnen – dat is waar ik me op focus", aldus Lawson.

