Pierre Gasly heeft in 2024 wederom een sterk seizoen achter de rug. Het is een moeilijk jaar geweest voor de Fransman en zijn team Alpine, maar in geheel typische wijze weet Gasly toch altijd een kans te pakken als deze zich voordoet. Het dubbele podium van Alpine in São Paulo was inmiddels het vijfde podium voor Gasly in zijn carrière. Nu kan de 28-jarige coureur in de laatste drie Grands Prix van het jaar Formule 1-geschiedenis schrijven.

Opmerkelijk genoeg behaalde Gasly al zijn podiums in zijn tijd bij Toro Rosso/AlphaTauri en Alpine, en geen een bij Red Bull Racing. Hij wist in 2020 zelfs de Grand Prix van Italië te winnen, de thuisrace van het team uit Faenza en slechts de tweede zege in de geschiedenis van de ploeg na Sebastian Vettel in 2008, ook op Monza. Op Zandvoort stond Gasly in 2023 op het podium in een kletsnatte race, en ook dit seizoen wist hij zijn Alpine op het podium te krijgen in een race met erg lastige omstandigheden. De Fransman heeft een reputatie gekregen als niet alleen een ondergewaardeerde coureur, maar ook als een die erg opportunistisch is - een hele goede kwaliteit om te hebben in de Formule 1.

Voor het eerst in F1-geschiedenis

De geschiedenis die Gasly in 2024 kan schrijven, heeft echter niets met zijn prestaties of podiums te maken. Hij kan namelijk de eerste coureur ooit worden die een heel seizoen rijdt zonder één euro aan schade te veroorzaken aan zijn auto. Geen kapotte voorvleugel, sidepod of zelfs een lekke band. Ook heeft zijn Alpine nooit mechanische kuren vertoond, iets waar een coureur niets aan kan doen, maar toch tot een dure reparatie kan leiden. Om het in context te brengen; Valtteri Bottas is na Gasly de coureur die de minste schade bij elkaar heeft gereden, en de Fin heeft zijn team toch 125.000 dollar gekost. Sergio Pérez staat overigens bovenaan deze lijst. De Mexicaan zou Red Bull 4.8 miljoen armer hebben gemaakt door zijn vele crashes. Alexander Albon volgt op de tweede plek met 4.6 miljoen bij Williams. Als Gasly de laatste triple-header kan overleven, zou hij de allereerste coureur worden in de geschiedenis van de koningsklasse die dit klusje weet te klaren. De verzekeraar van Alpine zal blij zijn!

