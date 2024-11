De F1 Grand Prix van Las Vegas is de eerste race van de laatste triple-header van het seizoen. De wedstrijd in de casinohoofdstad van de wereld wordt 's avonds laat verreden. Dat betekent dat de coureurs te maken gaan krijgen met koude temperaturen.

De koningsklasse van de autosport strijkt aankomend weekend voor de vierde keer neer in Las Vegas. Na de Caesars Palace Grand Prix van 1981 en 1982 duurde het 41 jaar voordat de Formule 1 weer zou racen in Sin City. Aankomende zaterdagnacht staan er 50 ronden op de planning op het Las Vegas Strip Circuit. De baan is ontworpen door Carsten Tilke, de zoon van de welbekende Hermann Tilke, en gaat langs onder andere de Sphere en de Bellagio. Met 6,201 kilometer is Las Vegas het op een na langste circuit op de F1-kalender achter Spa-Francorchamps. Het ronderecord staat op naam van Oscar Piastri die in 2023 een tijd van 1:35.490 klokte in zijn McLaren.

Kou in de woestijn

De grootste stad van Nevada ligt in het subtropische woestijnklimaat. De hoogste temperatuur die daar ooit is gemeten, was 48.9°C, maar omdat het november is en er 's nachts wordt geracet, krijgen we niet te maken met die hitte. De teams en coureurs moeten juist rekening gaan houden met de kou.

Op donderdag worden de vrije trainingen gehouden om 18:30 en 22:00 uur lokale tijd en zakt de temperatuur naar 6°C. Ook op de vrijdag, wanneer er gekwalificeerd gaat worden, zullen we te maken krijgen met dezelfde kou. Gelukkig wordt het in de nacht van zaterdag ietsje aangenamer met 11°C. De natste maanden in Las Vegas zijn vaak december tot en met maart. Er is tijdens de Grand Prix een hele kleine kans op regen, maar we kunnen ervanuit gaan dat de intermediates en full wets niet tevoorschijn gehaald hoeven worden.

De race begint om 22:00 uur lokale tijd. Dat zal hier in Nederland om 7:00 uur zijn op zondagochtend.

Dit is de weersverwachting voor de F1-race op het Las Vegas Strip Circuit. Er wordt in het donker gereden, dus het zal koud worden voor de teams en coureurs, vooral tijdens de vrije trainingen en kwalificatie.#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/kSTK86ZE96 — GPFans NL (@GPFansNL) November 18, 2024

