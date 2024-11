De FIA heeft besloten om de reglementen van de Formule 1 op te frissen door het genderneutraal te maken. Het is een volgende stap om de koningsklasse van de autosport toegankelijker te maken voor vrouwen.

Het lijstje van vrouwelijke coureurs die in de koningsklasse zijn uitgekomen, is niet bepaald lang te noemen. Maria Teresa de Filippis reed in drie Grands Prix voor Maserati in 1958 met P10 als beste resultaat. Lella Lombardi deed mee aan twaalf F1-races in 1975 en 1976 en scoorde in haar eerste seizoen zelfs een half puntje tijdens de verkorte Spaanse Grand Prix. Divina Galica probeerde zich driemaal te kwalificeren aan het eind van de 70-er jaren zonder succes. Desiré Wilson in 1980 en Giovanna Amati in 1992 zijn de laatste vrouwelijke coureurs die zijn ingeschreven voor een F1-race, maar ook zij kwamen niet verder dan de kwalificaties.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Formule 1 introduceert koelsysteem vanaf 2025 om extreme hitte te bestrijden

Genderneutraal

In de sportieve en technische reglementen worden de coureurs momenteel alleen als 'hij' of 'hem' beschreven ('he/him'). Vanaf 2026 gaat daar verandering in komen en zal het Engelse 'they/them' te vinden zijn in de regels die zijn opgesteld door de FIA. De F1 Commission, de vergadering met de topmannen van de koningsklasse en alle teambazen, heeft dit besloten en het zal waarschijnlijk volgende maand goedgekeurd worden door de World Motor Sport Council.

De reglementen van de FIA Formule 2- en FIA Formule 3-kampioenschappen werden vóór dit seizoen al aangepast om de genderneutrale terminologie toe te passen. Sophia Flörsch bijvoorbeeld heeft al drie seizoenen in de Formule 3 achter de rug, maar tot eind 2023 reed zij nog onder reglementen waarin alleen maar 'he/him' stond.

Gerelateerd