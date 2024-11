De Formule 1 heeft besloten om vanaf het seizoen van 2025 een koelsysteem te introduceren. Het komt als een reactie op de Grand Prix van Qatar van vorig jaar, toen de gezondheid van de coureurs in gevaar kwam door de extreme hitte.

De coureurs van de koningsklasse hadden het duidelijk zwaar op het Lusail International Circuit door temperaturen van 40°C. Logan Sargeant had al koortsachtige symptomen en wist de finishvlag niet te bereiken. Hij keerde in ronde 40 terug naar de pits en moest door de crew van Williams uit de auto worden geholpen. Esteban Ocon had tijdens de eerste stint in zijn helm overgegeven door de hitte. Max Verstappen en Oscar Piastri waren compleet uitgeput en moesten liggen in de cooldown room om bij te komen. Lance Stroll was uit zijn Aston Martin gekropen en strompelde naar een ambulance toe. Alexander Albon werd naar het medisch centrum gestuurd vanwege acute oververhitting. Daar zijn uiteindelijk meerdere coureurs flauwgevallen.

Verklaring van de FIA

Een dag na de race in Qatar reageerde de FIA in een statement op de klachten van de coureurs over de omstandigheden: "De FIA stelt met bezorgdheid vast dat de extreme temperatuur en vochtigheid tijdens de 2023 FIA Formule 1 Grand Prix van Qatar invloed hadden op het welzijn van de coureurs. Hoewel ze topsporters zijn, mag van hen niet worden verwacht dat ze deelnemen aan wedstrijden onder omstandigheden die hun gezondheid of veiligheid in gevaar kunnen brengen. De veilige besturing van de auto's is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemers, maar net als bij andere zaken die met veiligheid te maken hebben, zoals de infrastructuur van het circuit en de veiligheidseisen voor de auto's, zal de FIA alle redelijke maatregelen nemen om acceptabele parameters vast te stellen en te communiceren waarbinnen de wedstrijden worden gehouden."

Driver cooling kit

De FIA heeft verschillende oplossingen overwogen. Het simpelweg uitstellen van de race tot later op de dag, of in het geval van Qatar later in de nacht, werd besproken evenals het ontwikkelen van een aircosysteem die op de halo gemonteerd kon worden, zoals de IndyCar dat heeft op de aeroscreen. Die plannen lijken het niet te hebben gehaald. Bij de F1 Commission, een vergadering met de topmannen van het wereldkampioenschap en alle teambazen, zijn ze overeengekomen om te gaan voor een driver cooling kit, een koelsysteem gefocust op de coureur zelf. Hoe dit systeem technisch gezien in elkaar zit, wordt waarschijnlijk bekendgemaakt tijdens de World Motor Sport Council op 11 december.

