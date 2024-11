Johnny Herbert is de afgelopen tijd plotseling één van de meest besproken personen in de Formule 1 en de wedstrijdleider heeft regelmatig de nodige kritiek gekregen, ook vanuit de familie Verstappen zelf. Tim Coronel neemt het op voor de voormalig coureur.

De afgelopen weken is er natuurlijk veel te doen geweest rondom Verstappen en ook om de wedstrijdleiding die de Red Bull-coureur een paar veelbesproken straffen gaf. Eén van de mannen die daarbij vaak naar voren kwam, was Herbert. De Britse voormalig coureur, die ook zo nu en dan bij de FIA als steward aan het werk is tijdens Formule 1-races, werd onder meer door Jos Verstappen - zo leek het - op de hak genomen: De FIA moet eens goed kijken naar de bezetting van de stewards, wie ze daar neerzetten en of er geen schijn is van belangenverstrengeling. Van oud-coureurs bijvoorbeeld die meer sympathie hebben voor bepaalde coureurs of rijders", zei Jos, die daarmee onder meer op Herbert leek te doelen.

Vet wat Max doet

De steward was onder meer aanwezig tijdens de race in Singapore waar Verstappen na het schelden op de persconferentie een taakstraf aan zijn broek kreeg en Grand Prix van Mexico toen Verstappen zijn veelbesproken straf van twintig seconden kreeg. Volgens Coronel heeft dat echter niks met enige subjectiviteit te maken: "Ik ken Johnny dan zelf ook. Ik durf echt wel te zeggen: belangenverstrengelingen, nee! Emoties, ja. Dat is sport, dat hoort er ook bij. Ik weet ook zeker dat Johnny na Brazilië echt wel in de spiegel heeft gekeken en heeft gezegd dat het echt vet is wat Max daar doet. Je kan niet anders denken als sportman", zo stelt hij in een uitgebreid interview met GPFans.

Spelletje in de media

Coronel vindt het niet meer dan normaal dat ook dit soort mensen buiten de baan een mening hebben: "Ik weet zeker dat Johnny af en toe dingen zegt die zo voelen. Wat is daar erg aan? Daar zie ik geen probleem in. Ik weet gewoon zeker dat hij na Brazilië ook kan zeggen: ‘Wauw, tien plus’. Het is echt een hele leuke en amicale gozer. Ik doe ook weleens een flapuit, Tom doet ook weleens een flapuit. Dat wil niet zeggen dat je zo bent als mens." Uiteindelijk kan de rallycoureur ook wel weer genieten van de manier waarop dingen zo breed worden uitgemeten in de media en af en toe een eigen leven gaan leiden: "Het hoort erbij. Wel vet hoe alles wordt opgepakt en er een beetje een sausje overheen komt. Dat hoort ook bij Formule 1."

