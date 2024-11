Twijfel over Hamilton-Ferrari huwelijk: 'Hij moet flink gaan doorbijten'

Voormalig coureur en Sky Sports F1-analyst Karun Chandhok denkt dat Lewis Hamilton heel hard zal moeten werken om bij Ferrari bij het niveau van Charles Leclerc te komen. Volgens Chandhok is Leclerc "de beste kwalificeerder" in de Formule 1, terwijl Hamilton op dat gebied juist problemen heeft gehad in recente seizoenen. De Brit heeft echter wel het record voor meeste pole positions met 104, 36 (!) meer dan de eerstvolgende, Michael Schumacher.

Hamilton zal Leclerc in 2025 gaan vergezellen bij Ferrari na twaalf seizoenen bij Mercedes, waar hij zes van zijn zeven kampioenschappen wist te winnen. De inmiddels 39-jarige coureur verkeert momenteel echter niet in zijn beste vorm. Zo wist hij in Brazilië slechts als tiende over de eindstreep te komen, en eindigde hij twee weken daarvoor in Austin in de grindbak. Hamilton wist wel tweemaal een Grand Prix te winnen dit seizoen, waaronder een erg indrukwekkende zege op eigen grond op Silverstone.

Flink doorbijten

Het verkassen naar Italië zal niet makkelijk zijn voor Hamilton, die van kinds af aan al in de rode overall van Ferrari wilde rijden. Ook Chandhok denkt dat hij een flinke kluif zal hebben aan het bijhouden van de pijlsnelle Leclerc. “Het wordt een enorme uitdaging voor hem," zo vertelt Chandhok tegenover The Mirror. "Charles, ik heb het al vaak gezegd, is naar mijn mening de beste kwalificeerder, de snelste over één ronde op de huidige grid. We weten niet hoe de auto's er in 2026 uit zullen zien. Misschien zal Ferrari zo dominant zijn dat je met drie tienden achterstand nog steeds op de eerste rij kunt staan. Dat zou kunnen gebeuren. Maar voor '25 denk ik dat Lewis en Ferrari heel hard moeten werken om hun kwalificatievorm te herontdekken en dat vertrouwen weer op te bouwen voor hem. Hij moet zeker flink doorbijten en het antwoord vinden.”

Hekken op slot doen

Iets wat ook nieuw zal zijn voor Hamilton is dat zijn teamgenoot een absolute publiekslieveling is. Leclerc spreekt vloeiend Italiaans, en komt uit eigen kweek bij Ferrari, hetgeen hem al populair maakt, maar de Monegask heeft ook tweemaal de Grand Prix van Italië weten te winnen - dit maakt een Ferrari-coureur onsterfelijk. Hamilton zal dus vertrouwen moeten tanken voor hij aan het seizoen begint. “Als ik Ferrari was, zou ik plannen dat hij in januari en februari een heleboel tests zou doen met een twee jaar oude auto, om de band tussen het team en hem op te bouwen. Ze bevinden zich in de luxe positie dat ze oneindig veel geld hebben, ze bezitten twee circuits waar ze zo lang als ze willen kunnen testen en in principe de hekken op slot kunnen doen, zodat ze het privé kunnen doen en kunnen doen wat voor programma ze maar willen.

