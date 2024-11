Mick Schumacher zal in 2025 waarschijnlijk actief blijven als coureur voor Alpine in het World Endurance Championship (WEC), maar zijn verplichtingen in de Formule 1-paddock, lijken voorbij.

Nu officieel alleen Visa Cash App RB nog een Formule 1-zitje voor het seizoen van 2025 te vergeven heeft, wordt de kans steeds kleiner dat Mick Schumacher ooit nog zijn gedroomde rentree in de sport gaat maken. De zoon van racelegende Michael Schumacher debuteerde in 2021 bij het team van Haas, maar aan het eind van het seizoen van 2022 werd zijn contract niet verlengd door de Amerikaanse renstal. Schumacher wist geen ander zitje meer te bemachtigen, en moest in 2023 tekenen voor de rol van reservecoureur bij het team van Mercedes. Ondertussen kwam Schumacher namens Alpine uit in het WEC.

Geen zitje in de Formule 1

Toen het Formule 1-team van Alpine bekendmaakte dat het contract van Esteban Ocon niet verlengd zou worden, leek Schumacher dicht bij zijn rentree te zijn, maar de Franse formatie besloot uiteindelijk voor Jack Doohan te gaan in 2025. De 25-jarige Duister leek ook kans te maken bij Sauber, dat in 2026 overgenomen wordt door het eveneens Duitse Audi. Daar is men echter gegaan voor Nico Hülkenberg en de twintigjarige junior Gabriel Bortoleto. Nu Mercedes dicht bij een deal is met Valtteri Bottas om de Fin aan te stellen als reservecoureur voor het seizoen van 2025, lijkt Schumacher zijn laatste lijntje met de Formule 1-paddock kwijt te raken.

World Endurance Championship

Of Schumacher als reservecoureur nog onderdak weet te vinden bij een andere formatie, is afwachten. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport hoeven fans van de coureur zich echter geen zorgen te maken over het vinden van werk in een andere raceklasse. Alpine zou namelijk een contract klaar hebben liggen voor een contractverlenging in het WEC. Kronen Zeitung meldt daarnaast dat ook Ferrari hem een aanbieding heeft gedaan voor het wereldkampioenschap lange afstand, maar die deal zou stuk zijn gelopen, omdat Schumacher zijn eigen sponsoren mee zou moeten brengen.

