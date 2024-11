Sergio Pérez lijkt volgend seizoen alsnog gewoon te gaan rijden voor het team van Red Bull Racing na recente berichten in de media. Volgens de Mexicaan heeft hij echter de kans gehad om voor twee andere teams te gaan rijden.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties worden echter met het weekend slechter, zo lijkt het. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter wordt. Die druk is na zijn grote domper in Mexico, waar de grote thuisheld voor joker stond voor eigen publiek, alleen nog maar verder gegroeid. Ook in Brazilië kwam de geplaagde routinier weer niet echt denderend voor de dag. Red Bull zou op de achtergrond zelfs al aan het onderhandelen zijn met Franco Colapinto, die door zijn goede prestaties sinds het instappen voor Logan Sargeant bij Williams grote interesse geniet.

Pérez lijkt te blijven

Toch is de situatie inmiddels weer veranderd, zo lijkt het. Na recente berichtgeving van Marca lijkt het erop dat Pérez ook weer volgend seizoen plaats zal gaan nemen naast Verstappen. De Mexicaan zou namelijk nieuwe sponsoren aan zich hebben weten te binden, waardoor er weer flink wat geld in het laatje komt bij Red Bull Racing en het dus interessant is om hem in de wagen te houden, ondanks mogelijk mindere sportieve prestaties, zoals we dit seizoen ook zien.

Kansen bij andere teams

Hoewel Pérez ontzettend veel kritiek krijgt van alle fans en analisten, heeft hij naar eigen zeggen toch genoeg interesse van andere teams gehad, zo blijkt uit woorden bij Motorsportweek. "Ik heb een kans gehad, twee kansen zelfs, om bij een ander team te gaan rijden. Toen ik ernaar keek, dacht ik dat ik heel erg van de uitdaging bij Red Bull hou. Het is een ongelofelijke uitdaging om Max zijn teamgenoot te zijn. Ik zei dus dat ik het laatste deel van mijn loopbaan aan de top wil besteden, de absolute top. Daar zit de druk. Onderaan de streep zou negentig procent van de grid mijn carrière willen hebben."

