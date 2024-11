Toto Wolff lijkt de deur weer open te hebben gezet voor Max Verstappen. Er waren twijfels over voor welk Formule 1-team de drievoudig wereldkampioen zou uitkomen volgend jaar. De keuze is gevallen op het uitzitten van zijn contract bij Red Bull Racing, maar een overstap van Verstappen naar Mercedes wordt door Wolff nog altijd niet uitgesloten.

Het is geen geheim meer dat Verstappen halverwege dit seizoen heeft overwogen om Red Bull Racing in te ruilen voor Mercedes, ondanks dat hij op zijn vierde wereldtitel lijkt af te stevenen. De RB20-bolide viel namelijk erg tegen door balansproblemen, en McLaren en Ferrari zijn de energiedrankfabrikant voorbijgegaan in het constructeurskampioenschap. In gesprekken met Max, diens vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen heeft Wolff tijdens de zomerstop geprobeerd de Limburger te overtuigen de overstap te maken naar de Zilverpijlen. Verstapen heeft echter toch gekozen bij Red Bull te blijven en dus wordt Andrea Kimi Antonelli de opvolger van Lewis Hamilton, die op zijn beurt naar Ferrari vertrekt voor 2025.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Fabrikant van cruciale turbokoeler Mercedes vraagt faillissement aan

Volgende generatie

"Wat moeilijk was, toen ik bij Mercedes kwam, was dat ik de de facto teambaas van Williams was", begon Wolff bij The High Performance Podcast. "Lewis Hamilton was toen al een superster en hij was meer ervaren in de Formule 1 dan ik. Over de jaren heen is dat een beetje gebalanceerd. We respecteren elkaar. Maar de volgende generatie, die van Valtteri [Bottas], was iemand die ik al vanaf jonge leeftijd had gemanaged, vanaf 2008 toen hij nog een tiener was. Hij is binnen het systeem gegroeid. Hetzelfde geldt voor George [Russell] die ik leerde kennen toen hij 17 was. Hij wordt onze oudste coureur. Kimi leerde ik kennen toen hij 11 was."

OOK INTERESSANT: Clarkson duidelijk over Verstappen en Hamilton: "Eén van hen de grootste aller tijden"

Relatie met Verstappen nog intact

"Het voelt nu natuurlijk aan om naar de volgende generatie over te stappen", vervolgde de Oostenrijkse teambaas. "Max is een geweldige coureur met een interessante persoonlijkheid. En wie weet wat er gebeurt in de toekomst. Om Kimi en George in onze auto's te hebben, die bij ons zijn gegroeid als echte Mercedes-juniors door elke stap in hun carrière te ondersteunen, is iets waar ik heel erg naar uitkijk." Interviewer Jake Humphrey denkt echter dat Wolff en Verstappen een geweldig duo zouden vormen. "We kunnen het goed vinden samen. Dat ziet het publiek niet altijd, maar ik ken Jos al heel lang. We zijn van dezelfde leeftijd en kijken op dezelfde manier naar de racerij. Ik wil niet dat 2021 de persoonlijke relatie die we hebben, overschaduwt. Dat jaar was al erg genoeg. Maar de relatie is zeker nog intact."

Gerelateerd