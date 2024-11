Red Bull Racing beschuldigde McLaren, maar ook andere teams, van het sjoemelen met de banden. Ferrari heeft hier na de F1 Grand Prix van São Paulo op gereageerd. Teambaas Frédéric Vasseur zegt niks van de theorie te begrijpen.

Het team waar Max Verstappen en Sergio Pérez voor uitkomen, heeft het vingertje gewezen naar verschillende teams, met name McLaren, vanwege een foefje met de banden. De rivalen van Red Bull zouden deze namelijk vullen met water. Zo wordt het rubber van binnenuit beter gekoeld en het zou vooral voor de long runs goed werken. Naar verluidt wordt het water via de ventielen ingespoten en is slechts een zeer kleine hoeveelheid nodig voor het gewenste effect. Het is echter wel lastig voor teams om dit voor elkaar te krijgen zonder de aandacht van de FIA en Pirelli te trekken met hoeveel personeel er in de garages rondloopt.

Geen bewijs

Bandenfabrikant Pirelli gaf aan dat ze geen bewijs hebben voor het foefje. "Ik kan niets vreemds zien aan de hand van de gegevens die we hebben. Ik heb geen enkel bewijs. Het is duidelijk dat, zoals ik al zei, het nu aan de FIA ​​is om te beslissen wat te doen en om ons te vertellen of we hen kunnen steunen, want uiteindelijk is het enige wat we kunnen doen hen steunen. Als we iets kunnen doen om hen te controleren of advies te geven over een mogelijke situatie, staan ​​we klaar om hen te ondersteunen", zo verklaarde Mario Isola, hoofd van Pirelli Motorsport, bij Autosport.

Wegblijven van polemiek

"Ik weet niet waar", antwoordde Vasseur op de vraag van de aanwezige media in Brazilië waar de beschuldigingen vandaan komen. "Ik zal hier niet verder op ingaan, omdat het een van de kwaliteiten van het team is om dit jaar weg te blijven van alle polemieken. Ik begrijp de theorie ook niet, omdat we volgens mij allemaal juist proberen vocht overal uit te halen, in plaats van iets toe te geven aan de banden."

