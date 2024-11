Charles Leclerc hoopt nog steeds als tweede te eindigen in het coureurskampioenschap, maar er zou roet in het eten kunnen worden gegooid voor de Monegask. Leclerc staat momenteel 24 punten achter Lando Norris, die nog steeds stiekem zal hopen op de titel, maar Ferrari is de laatste races het team in vorm.

Er zijn nog 86 punten te verdienen dit seizoen, en dit is precies het aantal punten wat Leclerc achter Max Verstappen staat in het klassement. Het is echter onmogelijk voor Leclerc om nog kampioen te worden, gezien Verstappen meer overwinningen heeft geboekt dit seizoen, zelfs al zou de Ferrari-coureur de laatste drie Grands Prix winnen. Een tweede plaats is nog wel haalbaar voor Leclerc, die vorige maand nog een zege boekte op Amerikaanse grond, en vorig seizoen tweede werd in de eerste editie van de Grand Prix van Las Vegas.

Hoop geen penalty te hoeven nemen

Een probleem voor Leclerc is echter dat hij potentieel een penalty zal moeten incasseren. De Monegask zit al aan zijn laatste verbrandingsmotor, hetgeen betekent dat elk nieuw exemplaar zal leiden tot een gridstraf. Dit is ook een klap voor Ferrari in het constructeurskampioenschap, waar het team slechts 36 punten achter McLaren staat. “We nemen een klein positief puntje mee uit Brazilië en dat is dat we een paar punten hebben gescoord," zo vertelde Leclerc aan DAZN na de Grand Prix van Sao Paulo. "En als je ziet hoe snel de McLarens waren, moet je het als een behoorlijk goede dag beschouwen om ze allebei voor te blijven en maar vier punten te verliezen in het constructeurskampioenschap. Ik hoop dat we in Las Vegas heel sterk zullen zijn en dat we daar geen penalty hoeven te nemen.”

