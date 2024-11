Guenther Steiner, voormalig teambaas van Haas en nu vooral analist in F1, stelt dat Lando Norris het heeft laten liggen dit seizoen in het gevecht om het wereldkampioenschap met Max Verstappen. Steiner wijst hierbij naar twee verschillen tussen de Brit en de Nederlander.

Steiner begint in de podcast The Red Flags met het uiteenzetten van de verschillen tussen Norris en Verstappen door te wijzen naar de races in de Verenigde Staten en Mexico, de eerste twee races van de afgelopen triple header. "Laten we terugkeren naar Austin. Max nam een risico en deed wat hij heeft gedaan. Hij daagde Lando uit om te proberen hem te dwingen een fout te maken. Max deed daarna hetzelfde in Mexico. De stewards in Austin hielpen hem. Als hij daar bestraft was, zou hij in Mexico niet gedaan hebben wat hij daar deed. Max zoekt de limieten op en Lando niet. Dat is het verschil tussen hen beiden."

Steiner kritisch op vaak mislukte starts Norris

Steiner neemt vervolgens Brazilië als voorbeeld van een andere kwaliteit die Norris dit seizoen mist: een goede start. "Lando zou in theorie de race moeten winnen. Je kunt het argument maken dat Lando wereldkampioen zou worden als zijn starts goed zouden zijn. We weten dat Max de betere rijder is. Aangezien McLaren de snellere wagen is, kan Lando het kampioenschap winnen door niet fantastisch maar wel solide te rijden, door geen fouten te maken." Steiner gelooft er voor dit jaar echter niet meer in. "Nu ligt het buiten zijn bereik, daar ben ik het volledig mee eens."

