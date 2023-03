Vincent Bruins

Michael Masi wil dat stewards en officials die in de autosport werken, voortaan met respect behandeld worden door fans op social media. De voormalig wedstrijdleider van de Formule 1 werd het slachtoffer van doodsbedreigingen na de controversiële slotfase van de seizoensfinale van 2021 in Abu Dhabi.

Tijdens die Grand Prix op Yas Marina Circuit kwam de Safety Car een aantal ronden voor de finish op de baan, vanwege een crash van Nicholas Latifi. Masi zou de Safety Car te vroeg naar binnen hebben gestuurd om zo een herstart met nog één rondje te gaan te creëren. Normaal gesproken krijgen coureurs die een ronde terugkrijgen, de tijd om achteraan het veld weer aan te sluiten, maar dat gebeurde in Abu Dhabi niet. Max Verstappen haalde Lewis Hamilton in de laatste ronde in om het kampioenschap af te pakken. Masi kreeg de naarste opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Bij een herstructurering van de wedstrijdleiding werd hij voor 2022 vervangen door Eduardo Freitas en Niels Wittich.

Het meeste genegeerd

"Ik heb meerdere doodsbedreigingen gehad," vertelde Masi tegenover Speedcafe. De Australiër is tegenwoordig het hoofd van de Supercars Commission evenals directeur van de South Australian Motorsport Board, de organisatie achter de Adelaide 500. "Destijds haalde ik mijn schouders er voor op. Ik maakte me er geen zorgen over, maar er waren een aantal doodsbedreigingen. Er waren ook bedreigingen voor familieleden van mij - gewoon een paar zeer, zeer rare dingen die eruit kwamen, laten we het zo zeggen. Het meeste ervan heb ik genegeerd. Ik moest in mijn hoofd verschillende stukjes en beetjes compartimenteren naarmate de tijd vorderde."

Passie omarmen

"Het maakt niet uit om wie het gaat, niemand zou zo mishandeld moeten worden," legde de Australiër verder uit. "Het maakt ook niet uit of ze mijn ergste vijand zijn of niet, het is niet iets dat moet worden goedgekeurd. Het is niet acceptabel. Passie [voor autosport] omarmen is één ding, maar mensen op welke manier dan ook bedreigen, of het nu officials, coureurs of teams zijn, is gewoon niet oké. Het mag op geen enkele manier, in welke vorm dan ook, getolereerd worden." Naar verluidt blijft Masi in gesprek met de FIA over de voorwaarden van zijn vertrek.