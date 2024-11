Het zou te vroeg zijn voor Franco Colapinto om nu al de overstap te maken naar Red Bull Racing. Dit meent Karun Chandhok, voormalig F1-coureur en momenteel analyst bij Sky Sports F1. Volgens de geruchten zou Red Bull serieuze interesse hebben om de Argentijn uit zijn contract bij Williams te kopen, en naast Max Verstappen neer te zetten in plaats van Sergio Pérez.

Colapinto werd tussen de Grand Prix van Nederland en Italië - die in opeenvolgende weken plaatsvonden - aangekondigd als de opvolger van Logan Sargeant bij Williams voor de rest van 2024. De verwachtingen lagen niet hoog bij de Argentijn, maar hij wist meerdere keren Alexander Albon te verschalken en punten te scoren. Met zijn bombastische rijstijl heeft de Argentijn snel veel nieuwe fans gemaakt, en niet alleen op de tribunes. Zo zouden meerdere teams interesse hebben in Colapinto, waaronder Red Bull Racing. Het zou twintig miljoen euro kosten om de 21-jarige coureur uit zijn contract te kopen, maar Red Bull zou dit er voor over hebben.

Onderschat

Chandhok is erg overtuigd van het rauwe talent wat Colapinto heeft, maar hoopt dat hij niet op dit moment van zijn carrière al de overstap naar Red Bull Racing maakt. “Ik denk dat het wat meer werd aangewakkerd toen Christian Horner naar [het] Williams [motorhome] ging," zo vertelt Chandhok op de Sky Sports F1 podcast. "Er zijn duidelijk gesprekken gaande. Mijn persoonlijke mening is dat hij duidelijk erg snel [en] erg getalenteerd is. Ik denk dat we allemaal toegeven, inclusief Williams, dat het een beetje een verrassing is geweest, omdat zijn staat van dienst in de junior-formule's er niet op wees dat hij zó goed zou worden als hij is geweest. Misschien is hij gewoon geschikt voor een F1-auto of de rijstijl. Maar het zou een vergissing zijn om hem in een Red Bull te zetten."

Het kan hem kapotmaken

Max Verstappen heeft sinds het vertrek van Daniel Ricciardo meerdere teamgenoten gehad, en Sergio Pérez lijkt zijn volgende slachtoffer te worden na vier seizoenen. Meerdere coureurs passeren de revue, maar Colapinto lijkt de beste kanshebber op dit moment. Chandhok hoopt voor Colapinto zelf dat dit niet zal gebeuren. “Ik denk dat het te vroeg zou zijn. Als ze het erover zouden hebben om hem in een RB te zetten, zou dat een goede, verstandige keuze en carrièremogelijkheid voor hem zijn. Ik denk dat als ze hem naast Max in een Red Bull zetten, het hem kapot zou kunnen maken. Het zou te vroeg zijn.”

