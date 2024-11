De FIA baarde afgelopen weekend bij veel fans opzien door Lando Norris en George Russell 'slechts' een boete te geven voor hun overtreding tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië. Andrea Stella, teambaas van McLaren, stelt echter dat Norris helemaal geen straf had moeten krijgen.

Tijdens de formatieronde van afgelopen weekend voorafgaand aan de Grand Prix raakte Lance Stroll de controle over zijn auto kwijt, waarna hij in de grindbak terecht zou komen. De auto kwam niet meer weg en de start werd uitgesteld. Norris besloot echter tijdens de gele knipperlichten bij de start zichzelf weer in gang te brengen, waarna de rest volgde. Dit mocht niet, gezien de boete die de FIA aan Norris en George Russell gegeven heeft.

McLaren ziet vage regels vanuit FIA

Volgens McLaren zijn het vooral de reglementen die onduidelijk zijn beschreven, zo zegt Stella tegenover Motorsport.com. “Als je naar de verwoording van de reglementen kijkt, is het een beetje lastig. In de extra formatieronde wordt er gesproken over uitgestelde [starts], dan is er de afgebroken [start] en wordt er gesproken over terugkeren naar de grid. Er zijn dus wat technische details die de situatie misschien wat verwarrend hebben gemaakt voor Lando [Norris]. Ik denk dat hij gewoon reageerde op de lichten op dat moment.”

FIA had volgens McLaren eerder beslissing moeten nemen

Wat opviel, was dat de coureurs lang moesten wachten op de grid en uiteindelijk dus volgens de FIA het heft maar zelf in handen namen. Volgens McLaren had het allemaal wat sneller gekund. “Over het algemeen denken we dat dit een zeer onschuldige situatie is. Als er al iets is, dan geeft het de mogelijkheid om een beetje te verduidelijken wat je in dit soort gevallen moet doen, omdat de oproep erg laat kwam, toen Lando al een hele tijd op pole position stond. Als er een afgebroken start was, denk ik dat de omstandigheden lang aanwezig waren om die te geven. Dus dit verwarde de coureur een beetje.”

