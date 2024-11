Een nieuwe soap tussen McLaren en Red Bull Racing dreigt nadat afgelopen weekend naar buiten kwam dat onder meer McLaren zich omtrent de banden niet helemaal aan de regels zou houden. Christijan Albers en Erik van Haren hebben er nog wat meer informatie over onthuld.

Afgelopen weekend kwam tijdens het raceweekend naar buiten dat Red Bull meerdere teams, waaronder McLaren, ervan verdenkt dat ze spelen met de temperatuur van de banden door via een ventiel water in de banden te doen, waardoor de banden minder snel warm worden tijdens de race en minder snel slijten. Het is iets wat Red Bull zelf jaren geleden, toen het legaal was, ook heeft geprobeerd. Nu zouden oud-werknemers van het team bij andere teams dit weer proberen, waaronder bij McLaren dus.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Revolutie in F1: veel rookies en jonge coureurs op de grid van 2025

Albers over trucje McLaren

Toch zou dit in de praktijk uitvoeren erg lastig zijn, zeker zonder dat Pirelli of de FIA er iets van merken. In de podcast van De Telegraaf bespreken Albers en Van Haren de nieuwe controversie die afgelopen weekend ontstond. Albers was aanwezig in Brazilie en deed navraag bij Red Bull. "Ik vroeg het aan iemand van het team, en ze zeiden dat het wel kon, maar het is niet eenvoudig."

Telegraaf: 'Het was misschien geen water, maar andere vloeistof'

Van Haren, journalist bij De Telegraaf en ook altijd aanwezig in de podcast, stelt dat de technisch directeur van Red Bull veel verstand heeft van zaken op dit gebied. "Pierre Waché heeft een doctoraat in vloeistofmechanica." Ook stelt Van Haren dat het niet per se water hoeft te zijn. "Ik kreeg ook te horen dat het misschien geen water is, maar dat het een andere vloeistof kan zijn." De vraag is dan: hoe is Red Bull achter het trucje van McLaren gekomen? "Ze hebben het blijkbaar gezien, toen de band van de velg werd gehaald bij Norris, bij een eerdere race."

Gerelateerd