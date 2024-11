Mohammed Ben Sulayem maakt als president van de FIA een turbulente tijd door. De autosportbond heeft de schijn behoorlijk tegen en nu ook de GPDA een open brief heeft geschreven, blijkt dat er nog wel meer vraagtekens zijn rondom de manier van werken van de Fédération Internationale de l'Automobile. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het boetegeld dat de coureurs moeten betalen?

De stewards van de FIA strooien gedurende een Formule 1-seizoen met boetes. Als er een overtreding van de reglementen plaatsvindt, dan is de wedstrijdleiding er als de kippen bij om een geldstraf uit te delen. Maar waar gaat dit geld naar toe? Wordt het gebruikt om de sport te verbeteren? Wordt het gedoneerd aan een goed doel? Wordt het na afloop van een seizoen gebruikt voor een bedrijfsuitje? Niemand die het weet. Niemand, behalve de FIA zelf. Ben Sulayem weigert echter tekst en uitleg te geven over wat er met de boetepot gebeurt. Dit blijkt uit een open brief die de Grand Prix Drivers' Association (GPDA) richting de autosportbond heeft gestuurd.

GPDA wil weten wat er gebeurt met boetes

De GPDA, onder aanvoering van oud-coureur Alexander Würz en George Russell, schrijven in de brief dat er al talloze keren aan de FIA is gevraagd wat er gebeurt met het geld dat middels boetes door de bond is opgehaald bij de coureurs. "De afgelopen 3 jaar hebben we de FIA-president opgeroepen de details en strategie te delen met betrekking tot hoe de FIA deze financiën gebruikt en waar het geld wordt uitgeven", zo staat in de brief. Antwoord kregen de coureurs echter nog niet. "Nogmaals eisen we financiële transparantie van de FIA-president en een direct en open gesprek met ons. Alle aandeelhouders (FIA, F1, de teams en de GPDA) zouden gezamenlijk moeten bepalen hoe en waar het geld wordt besteed voor het welzijn van onze sport."

Verstappen moest 50.000 euro aftikken aan FIA

Toevallig of niet: de brief van de GPDA verscheen kort na de Grand Prix van Brazilië, dezelfde Grand Prix waar Max Verstappen in 2021 een gigantische boete van 50.000 euro moest betalen voor het aanraken van de achtervleugel van Lewis Hamilton. Ook toen waren er al vraagtekens met betrekking tot wat er met dat geld gebeurt. "Ik hoop dat ze er een mooi diner van betalen met heel veel wijn. En dan hele goede, dure wijn, dat zou mooi zijn", zo klonk de reactie van Verstappen destijds. De Nederlander zei het op lollige manier, maar stipte toen al een goed punt aan: wat gebeurt er eigenlijk met die toch wel gigantische bedragen?

Verstappen kreeg 50.000 euro boete van FIA in 2021

Vertrouwen is goed, controle is beter

Vertrouwen is goed, controle is beter; zeker als het de FIA betreft. Je kunt de autosportbond nou eenmaal niet altijd op hun blauwe ogen geloven. De laatste jaren zijn er regelmatig dubieuze dingen gebeurd bij de internationale federatie. Denk bijvoorbeeld aan de schikking die de FIA trof met Ferrari over de motor die de Italiaanse renstal in 2019 gebruikte. Niemand kreeg ooit te horen wat er precies is afgesproken en waar Ferrari de reglementen had overtreden. De teams vroegen om opheldering, maar kregen deze niet.

FIA regelmatig betrokken bij controverses in F1

Maar er is meer. Wat gebeurde er bijvoorbeeld achter de schermen bij het veelbesproken moment in Abu Dhabi 2021? En waarom krijgt Verstappen een taakstraf voor het gebruik van het F-woord en Charles Leclerc niet? En waarom mag een FIA-steward, die een bewezen link heeft met McLaren, zich in de pers uitspreken - en dan nota bene ook nog exclusief bij een vage gokwebsite? Een FIA-steward die banden onderhoudt met een gokwebsite, dat zou niet moeten kunnen, al is het maar om enige schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Bemoeide de FIA zich met titelstrijd Verstappen en Norris?

FIA had de schijn recentelijk behoorlijk tegen

En die 'schijn' keerde zich tegen de FIA toen het erop leek dat ze alles in het werk stelde om de titelstrijd tot het einde spannend te houden. Verstappen werd hard aangepakt en kreeg plots wel erg veel 'pech' te verwerken, bijvoorbeeld tijdens de kwalificatie in Brazilië, waardoor hij vroegtijdig werd uitgeschakeld. Alle inspanningen ten spijt, Verstappen gaf op de enige juiste manier antwoord door de Grand Prix van Brazilië alsnog te winnen - vanaf startplek zeventien nota bene. Hierdoor is de titelstrijd beslist en kan de FIA zich met andere zaken bezighouden.

Ben Sulayem heeft ongetwijfeld antwoord op vraag over boetes

De autosportbond zou bijvoorbeeld eens kunnen gaan nadenken of het misschien fair is om wat transparanter te zijn over de bestemming van de boetepot. Wat is er met die 50.000 euro van Verstappen uit Brazilië 2021 gebeurd? En waar is al het geld van de daaropvolgende boetes naartoe gegaan? Is het geld gebruikt om te investeren in de sport, zijn er goede doelen mee gesteund of is het misschien toch opgegaan aan bedrijfsfeestjes, dure flessen wijn en een nieuwe Rolex voor al het FIA-personeel? Ben Sulayem kan deze vraag ongetwijfeld beantwoorden, dus het woord is nu aan hem. Kom er maar in, Mohammed.