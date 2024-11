Christian Horner heeft naar eigen zeggen geen idee waarom Sergio Pérez afgelopen zondag niet in staat was naar voren te rijden in de Grand Prix van Brazilië. Volgens de Red Bull Racing-teambaas was er niets dat wees op problemen aan de RB20 van de Mexicaan.

Sergio Pérez kende ook in Brazilië geen goede zondag, en daarmee wordt het voor Red Bull Racing steeds moeilijker te verantwoorden om ook in 2025 aan de Mexicaan vast te houden. Na een start vanuit het middenveld spinde Pérez in de eerste bocht, waarna hij achteraan aan moest sluiten. Vervolgens kwam hij niet verder dan de elfde plaats en scoorde hij nul punten voor Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap, op een dag waarop de achterstand op McLaren en Ferrari verkleind kon worden.

Sensationele rit Verstappen

Teammaat Max Verstappen ving de race aan vanaf de zeventiende stek en wist na een sensationele rit als eerste over de streep te komen. De Limburger heeft zijn voorsprong op Lando Norris in het wereldkampioenschap uitgebreid naar 62 punten, waarmee de titelstrijd nu zo goed als beslist lijkt. Teambaas Christian Horner weet naar eigen zeggen niet waarom Pérez niet in staat was verder naar voren te reden.

Inhaalrace Pérez bleef uit

Als hij na afloop van de race de vraag krijgt of Pérez gehinderd werd door problemen aan zijn auto, klinkt het bij Motorsport.com: "Niet dat ik weet. Er was niets tijdens de race [wat daarop wees]. Het was een moeilijke race voor Sergio. Hij viel ver terug, omdat hij aan het begin van de race spint. Voor ons was het een kans om de achterstand in het constructeurskampioenschap op Ferrari en McLaren te verkleinen, en helaas hebben we daar niet van kunnen profiteren. Dat is frustrerend. We gaan ernaar kijken en hopelijk komen we in Las Vegas strijdend terug", aldus de Brit.

