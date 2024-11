Norris spreekt Verstappen toe op Instagram, FIA krijgt woedende fans achter zich aan | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van São Paulo van zondag biedt ook op de maandag natuurlijk nog genoeg stof om over na te praten. Lando Norris wist eindelijk de moeite te vinden om Max Verstappen te feliciteren en deed dat op geheel eigen wijze. Op het internet lieten fans zich op allerlei manieren uit over zowel de straf van Norris en wat er de afgelopen weken allemaal in de Formule 1 gebeurd is. Verstappen gaf op zijn beurt weer een inkijkje in zijn leven met Kelly Piquet en sprak over een emotionele zege.

Norris deelt welgemeende felicitatie uit aan Verstappen: "Zoals jij altijd zegt: 'simply lovely'"

Hoewel Lando Norris kort na afloop van de race in Brazilië wees naar het nodige portie geluk die Max Verstappen en het duo van Alpine had, komt hij op Instagram al iets anders voor de dag. Norris geeft de titelstrijd nog niet op, maar moet toegeven dat Verstappen toch wel een indrukwekkende rit heeft gereden. "Zware dag vandaag hier. Niet het resultaat waar we op hadden gehoopt en we hadden het geluk niet aan onze zijde, maar we zullen blijven knokken tot het einde. Niet opgeven voordat het voorbij is. De felicitaties gaan naar Max Verstappen voor de indrukwekkende rit. Zoals jij altijd zegt: 'simply lovely'" Meer lezen over de uitspraken van Lando Norris? Klik hier.

Fans boos over 'straf' Norris vanuit FIA: "Kost minder dan de f*ck van Leclerc"

Daar waar Max Verstappen de show kon stelen tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië, had de FIA het tijdens en na afloop van de race het ook enorm druk. De straffen die na de race werden uitgedeeld vielen niet bij iedereen goed. Sommige fans spreken zelfs van een complot en een 'corrupte' FIA en maken ook het vergelijk met de straf die Charles Leclerc kreeg voor het schelden tijdens de persconferentie. Meer lezen over de boze fans na de opvallende straf van Norris? Klik hier.

Emotionele zege voor Verstappen en Kelly Piquet: "Ik ben heel erg verwelkomd binnen de familie"

Max Verstappen schreef de F1 Grand Prix van São Paulo op zijn naam, nadat hij in de tweede helft van de regenachtige race onverslaanbaar was. Het was niet alleen voor de Red Bull Racing-coureur een emotionele overwinning, maar ook voor zijn partner Kelly Piquet. "Het is voor Kelly uiteraard ook fijn om meer tijd te kunnen doorbrengen met de familie. Ik ben heel erg verwelkomd binnen de familie", zo horen we Verstappen onder meer zeggen. Meer lezen over de uitspraken van Max Verstappen? Klik hier.

Glock ziet mokerslag Verstappen: 'Voor iedereen duidelijk dat het nu voorbij is'

Max Verstappen heeft tijdens de Grand Prix van Brazilië een genadeslag uitgedeeld aan Lando Norris. Links en rechts druppelt het nieuws binnen dat het nu toch echt klaar is voor de McLaren-rijder. Ook oud-coureur Timo Glock zegt dit. Volgens de 42-jarige Duitser moet het nu voor eens en altijd duidelijk zijn wie er kampioen gaat worden in 2024. Meer lezen over wat Timo Glock te zeggen heeft? Klik hier.

Fans pakken FIA aan op X-post: "De regen bestond uit tranen van Herbert"

Max Verstappen heeft zondagavond na een aantal controversiële weken snoeihard afgerekend met alle twijfel die er bestond rondom hem als coureur. Na afloop van de revanche van Verstappen moet ook de FIA het op het eigen X-kanaal na een aantal discutabele beslissingen ontgelden onder de fans. De FIA staat op haar eigen account na de zinderende race in Brazilië stil bij de prestatie van Verstappen en dat is voor een hoop fans reden om de FIA flink onder vuur te nemen na de afgelopen weken. Meer lezen over wat de boze fans allemaal op X bij de FIA posten? Klik hier.

