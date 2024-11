Hoewel Lando Norris kort na afloop van de race in Brazilië wees naar het nodige portie geluk die Max Verstappen en het duo van Alpine had, komt hij op Instagram al iets anders voor de dag. Norris geeft de titelstrijd nog niet op, maar moet toegeven dat Verstappen toch wel een indrukwekkende rit heeft gereden.

Norris had zondagmiddag de beste papieren in handen om de race in Sao Paulo te winnen. Vanaf pole position vertrok Norris, maar die zag direct George Russell langszij komen. In de uren die erna zouden volgen, kwamen er diverse safety cars op de baan, werden er met rode vlaggen gezwaaid, maar stond Verstappen aan het einde van de rit bovenaan. De Nederlander vertrok vanaf P17 en moest vooral uit de problemen blijven, na de laatste neutralisatie gooide Verstappen er nog een tandje bij en floepte de ene snelste raceronde eruit, na de andere.

Indrukwekkende rit van Verstappen

Norris ging juist de andere kant op en werd uiteindelijk als zesde afgevlagd. Hoewel hij voor de camera aangaf dat het niet zozeer aan het talent lag, maar eerder aan het geluk dat de Nederlander had, komt Norris er op social media op terug. "Zware dag vandaag hier. Niet het resultaat waar we op hadden gehoopt en we hadden het geluk niet aan onze zijde, maar we zullen blijven knokken tot het einde. Niet opgeven voordat het voorbij is. De felicitaties gaan naar Max Verstappen voor de indrukwekkende rit. Zoals jij altijd zegt: 'simply lovely'"

