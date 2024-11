Max Verstappen heeft tijdens de Grand Prix van Brazilië een genadeslag uitgedeeld aan Lando Norris. Links en rechts druppelt het nieuws binnen dat het nu toch echt klaar is voor de McLaren-rijder. Ook oud-coureur Timo Glock zegt dit. Volgens de 42-jarige Duitser moet het nu voor eens en altijd duidelijk zijn wie er kampioen gaat worden in 2024.

Van een uitgelezen kans naar een in duigen gevallen droom: Norris kende een weekend van uitersten in Brazilië. De McLaren-coureur won de Sprint en stond op pole voor de hoofdrace, terwijl Verstappen zich slechts als zeventiende kwalificeerde. Het leek niet op te kunnen voor Norris, die op Interlagos definitief zijn plek in de titelstrijd kon verdienen. Het tegenovergestelde gebeurde: Norris finishte als zesde en Verstappen won de race. Hierdoor groeide het puntverschil tussen de twee heren naar 62 punten in het voordeel van Verstappen. Met nog drie raceweekenden voor de boeg, kan het niet meer mis voor de Nederlander. Dit concludeert ook Glok, die slecht nieuws predikt voor Norris en McLaren.

Verstappen deelt doodsteek uit aan Norris in WK

"McLaren moet toegeven: de WK-trein voor Lando Norris is vertrokken", zo laat de oud-coureur weten bij Speedweek. "Max heeft nu een waanzinnig uitroepteken gemaakt. Hij heeft zijn voorsprong vergroot en het moet voor iedereen duidelijk zijn dat het nu klaar is." Glock vindt het wel te makkelijk om te stellen dat McLaren en Norris in Interlagos een grote fout hebben gemaakt tijdens de regenrace. "Achteraf is het altijd makkelijk praten om te zeggen dat iemand het anders had moeten doen, maar het regende zo hard en er lag zoveel water op de baan dat je eigenlijk wel moest overstappen op nieuwe banden."

Glock neemt petje af voor Verstappen in Interlagos

Hij vervolgt: "Het is makkelijk om te zeggen dat het een fout van McLaren was, ze hadden nog niets moeten veranderen. Maar feit is: Red Bull Racing probeerde hun stop zo lang mogelijk uit te stellen en waren aan het wachten op een kans - en dit plan pakte goed uit. Je kunt alleen maar je pet afzetten voor hoe Max onder deze omstandigheden de auto met versleten banden over het circuit liet gaan."