Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Max Verstappen, heeft geld verloren met het eindresultaat van de Brazilaanse Grand Prix. Lambiase had wat extra's kunnen verdienen als Verstappen het podium niet zou bereiken op Interlagos, maar hij verloor de weddenschap. De grote winnaar? Dr. Helmut Marko.

Een fenomenaal optreden zagen we gisteren van Verstappen in Brazilië. De drievoudig wereldkampioen verbaasde vriend en vijand door naar de overwinning te rijden in de regen. En dat nota bene vanaf plek zeventien. Verstappen kende een teleurstellende kwalificatie, incasseerde een gridstraf en startte zodoende van een - wat op eerste instantie leek op een - uitzichtloze situatie. Niets bleek minder waar, want Verstappen presteerde het onmogelijke. Hij reed een geweldige race en kwam als winnaar over de streep. Zelfs race-engineer Lambiase had dit niet verwacht en zag zijn geld voor zijn neus verdampen. Marko was de lachende derde.

Lambiase verliest 100 dollar aan Marko na Verstappen-weddenschap

Voorafgaand aan de race in Brazilië sloot Marko - niet voor het eerst - een weddenschap af met Lambiase. Marko zette hoog in en zei dat Verstappen het podium zou gaan halen. "GP [Gianpiero, red.] dacht van niet", zo laat Marko weten volgens De Telegraaf. Het tweetal besloot een slordige 100 dollar in te zetten bij deze weddenschap. "Met Max' race-engineer had ik gewed dat Max op het podium zou komen. We hadden er 100 dollar op gezet", aldus Marko, die er uiteindelijk met de buit vandoor ging en Lambiase met lege handen achterliet.

Verstappen wil het altijd weer beter doen

Marko was er weliswaar van overtuigd dat Verstappen het podium zou kunnen halen, maar een overwinning? "Ik zei alleen een podium en geen overwinning. Max wil het altijd weer beter doen", zo knipoogde hij.

