Max Verstappen (27) hoeft in theorie niet eens in actie te komen tijdens de Grand Prix van Las Vegas om potentieel kampioen te worden. De voorsprong in het WK is dusdanig comfortabel dat Verstappen zelfs zonder te rijden de wereldtitel op kan halen in de Verenigde Staten. Hoe zit dat?

Door de mokerslag die Verstappen uitdeelde tijdens de Grand Prix van Brazilië, staat hij nu op 393 punten. Zoals algemeen bekend, staat Lando Norris tweede. De McLaren-coureur heeft 331 punten achter zijn naam staan. Er zijn nog drie raceweekenden te gaan, die in totaal drie Grands Prix en één Sprint omvatten. In totaal zijn er nog 86 punten te verdelen, inclusief de punten voor de snelste raceronde. De kans is groot dat we niet tot Abu Dhabi hoeven te wachten totdat de wereldkampioen bekend is. In Brazilië viel eigenlijk al het doek voor Norris en zijn titeldroom, maar in Las Vegas kunnen deze ambities definitief de nek omgedraaid worden. Daar hoeft Verstappen zelfs helemaal niet voor in actie te komen.

Verstappen kan met DNF ook kampioen worden in Vegas

Of Verstappen nou uitvalt, ziek wordt of door een andere externe factor niet deel kan nemen aan de Grand Prix van Las Vegas volgende week zondag, het hoeft voor hem niets uit te maken wat betreft het veroveren van de wereldtitel in de gokstad. Zonder te rijden zou Verstappen wereldkampioen Formule 1 kunnen worden, mits Norris minder dan 3 punten scoort in die race. Verstappen heeft nu namelijk een voorsprong van 62 punten op Norris en als dat er na Las Vegas nog 60 zijn, is hij niet meer te achterhalen in het klassement.

Norris mag niet meer dan 2 punten inlopen in Las Vegas

In principe kan Verstappen in Vegas met één hand aan het stuur en één hand op de rekenmachine rijden. De opdracht is simpel: finish voor Norris en je bent een viervoudig wereldkampioen. Lukt dit niet? Zorg dan dat Norris niet meer dan 2 punten op je inloopt, dan is de missie ook alsnog geslaagd.