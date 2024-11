Het was een drukte van jewelste bij de stewards na de F1 Grand Prix van São Paulo. Er werden meerdere onderzoeken gedaan, waaronder naar Mercedes. De Zilverpijlen zouden bij Lewis Hamilton en George Russell de bandenspanning hebben aangepast op een moment dat het niet mocht.

Mercedes gaat zonder trofee naar huis. Russell pakte bij de start direct de leiding af van Lando Norris, die vanaf de pole position was vertrokken. Hij bleef voor zijn Britse landgenoot tot halverwege de race op het circuit van Interlagos. De safety car kwam op de baan, omdat de baanomstandigheden te onveilig waren om verder onder groen te racen. Dat bewees Franco Colapinto die op hoge snelheid in de muur terechtkwam en voor de rode vlag zorgde. Max Verstappen, Esteban Ocon en Pierre Gasly waren buiten gebleven, kregen een gratis pitstop en zouden zo in de top drie aan de finish komen. Russell versloeg nog wel Charles Leclerc en Norris, maar het podium behalen lukte net niet. Hamilton was het hele weekend nergens te vinden. Met zijn "slechtste auto ooit" sleepte hij desondanks nog één puntje binnen op de tiende positie.

Aangepaste bandenspanning

Tijdens de regenachtige wedstrijd op het Autódromo José Carlos Pace kwam de melding van de wedstrijdleiding binnen dat Hamilton en Russell werden onderzocht. De bandenspanning zou namelijk door de Mercedes-monteurs zijn aangepast, toen het niet meer mocht. Het gebeurde tussen het 10-minutensignaal en het 5-minutensignaal voor de start. Dat is in overtreding van artikel 30.5.a van het sportief reglement evenals artikel 2.c en 2.h van technical directive TD003. Beide coureurs moesten zich bij de stewards melden samen met een team-afgevaardigde van Mercedes.

Mercedes mag 10.000 euro aftikken

De FIA heeft zich gebogen over het voorval en stelt: "Nadat de race werd afgebroken, werd de 10-minuten-waarschuwing voor de nieuwe start onmiddellijk gegeven. Gezien de lay-out van het circuit en het toegangspunt tot de grid vanaf de pitstraat, werd de tijdsperiode voor het team om naar de grid te gaan verlengd. Het hek om toegang te krijgen tot de grid werd niet meteen geopend. De FIA accepteerde dat, gezien deze korte waarschuwing, het voor de teams buitengewoon moeilijk was, zo niet onmogelijk, om de procedure zoals beschreven in de technische richtlijn te volgen." In de ogen van de autobond ging het om een ongewone situatie en stelt dat de bandendruk uiteindelijk binnen de juiste parameters was en daarom vindt het orgaan een boete voldoende. Mercedes krijgt tweemaal een boete van 5.000 euro en zal in totaal dus 10.000 euro moeten aftikken.

