Esteban Ocon is als tweede over de streep gekomen tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo. Hij reed zelfs een poosje aan de leiding, totdat hij zijn meerdere moest erkennen in de uiteindelijk winnaar Max Verstappen. Toch is de Alpine-coureur ontzettend blij, zeker met ploegmaat Pierre Gasly achter hem op de derde plek.

Na de knotsgekke kwalificatie kon het niet anders dan dat de race op het circuit van Interlagos ook zo spectaculair zou worden. George Russell en Lando Norris vochten vooraan om de leiding, totdat ze een pitstop maakten om hun oude intermediates voor een nieuw setje in te wisselen. Ocon was samen met Verstappen en Gasly buiten gebleven en kreeg een gratis pitstop, toen Franco Colapinto voor een rode vlag zorgde met een zware crash. Na de herstart werd hij door Verstappen ingehaald, maar Ocon werd toch nog indrukwekkend tweede. Alpine verdient 33 punten en gaat van P9 naar P6 in het constructeurskampioenschap. Qua prijzengeld is dat een bonus van maar liefst 24 miljoen euro.

Regendans van Ocon

"Wat een dag, na zo'n lastig seizoen", begon Ocon bij de traditionele top drie-interviews met Rubens Barrichello. "Het is geweldig om hier te rijden en door de regen waren de auto's gelijker aan elkaar. Dit was heel belangrijk voor ons. Ik ben heel blij om op het podium te staan, zeker met de steun die we hier krijgen van alle Braziliaanse fans. Ik kan iedereen niet genoeg bedanken. De auto was heel moeilijk te besturen in de droge weersomstandigheden, maar dat werd met de regen juist makkelijker. Ik hoopte gisteravond al zo erg op regen. Dat heeft ons een speciale race voor ons bezorgd vandaag."

