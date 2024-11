De kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo wordt zondag in de vroege uurtjes - als alles qua weersomstandigheden meezit - gereden in Brazilië. Vanaf 07:30 uur lokale tijd gaan we al van start en de trouwe Braziliaanse fans verzamelden zich al vroeg voor de poorten van het circuit. Dat levert nu echter problemen op.

De Grand Prix van São Paulo dit weekend is helaas nog geen denderend succes gebleken, daar de weergoden voorlopig absoluut geen trek hebben om de organisatie een handje te helpen. We rijden volgens het sprintraceformat, waardoor de coureurs eigenlijk op zaterdag na de sprintrace zouden beginnen aan de kwalificatie. Na meerdere keren uitstellen wegens de hevige regenval, besloot men echter dat het geen zin had om de sessie te gaan starten en werd de kwalificatie richting zondag verplaatst. Omdat ook de race wegens de voorspelde regen vervroegd werd, gooide men de sessie al om 07:30 uur lokale tijd op de rol, een vrij unieke situatie.

Gigantische rijen

Het blijkt ook voor de organisatie geen al te gemakkelijke situatie te zijn, kijkende naar de situatie net buiten de poorten van het circuit. Formule 1-fotograaf Kym Illman rapporteert namelijk dat de sfeer vlak voor het circuit verre van goed is. De fanatieke Brazilianen verzamelden zich in de vroege ochtend om op tijd op het circuit te zijn om hun helden in de kwalificatie te bewonderen. Er blijken echter veel te weinig ticketscanners aanwezig voor de poorten van het circuit, waardoor de rijen groter en groter worden en de sfeer grimmiger en grimmiger. De tijden lopen inmiddels op tot meer dan drie uur, waardoor de fans die in de vroege ochtend naar het circuit kwamen de kwalificatie dreigen te missen en - niet geheel onlogisch - totaal niet blij zijn.

