Er zal een lange rij staan bij het kamertje van de wedstrijdleiding. Meerdere coureurs en team-afgevaardigden moeten zich bij de stewards van de FIA melden na de F1 Grand Prix van São Paulo. Ook kampioenschapskandidaat Lando Norris, die al een baalrace meemaakte, wordt nog onderzocht.

Max Verstappen heeft op het circuit van Interlagos gewonnen na een inhaalrace waarin hij 15 posities wist goed te maken. Alpine was met het dubbelpodium van Esteban Ocon en Pierre Gasly nog een grote verrassing. George Russell en Charles Leclerc completeerden de top vijf na een fout van Lando Norris bij de laatste herstart. Oscar Piastri kreeg een tijdstraf van 10 seconden aan zijn broek voor contact met Liam Lawson en zakte terug naar P8 achter Yuki Tsunoda. Lewis Hamilton pakte het laatste punt achter Lawson na een foutje van Sergio Pérez in de slotfase. Ollie Bearman, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Zhou Guanyu finishten buiten de punten.

8 coureurs under investigation

Bearman kreeg aan het begin van de race een tijdstraf van 10 seconden, nadat hij achterop Franco Colapinto was gereden en zelf was gespind. De stewards hebben al besloten dat hij daar ook nog 2 strafpunten voor krijgt op zijn superlicentie, en dus hoeft hij niet meer naar de FIA toe. Datzelfde geldt voor Piastri.

Mercedes heeft bij Lewis Hamilton en George Russell de bandenspanning aangepast tussen het 10- en 5-minutensignaal, nadat de start was afgebroken. Dat is in overtreding van artikel 30.5.a van het sportief reglement evenals artikel 2c en 2h van technical directive TD003, en dus mogen ze zich samen met een vertegenwoordiger van de Zilverpijlen melden.

Aan Nico Hülkenberg was de zwarte vlag al getoond, omdat hij assistentie had gekregen van de marshals nadat hij was gespind en vast kwam te staan. De Haas-coureur moet zich nu alsnog melden bij de stewards voor mogelijk een extra straf.

Carlos Sainz probeerde na zijn fikse klapper zijn weg te vervolgen in de beschadigde Ferrari. Dat lukte uiteindelijk niet, maar omdat hij wel die poging waagde, is hij door de FIA naar de stewards gefloten voor gevaarlijk rijgedrag.

Lando Norris, George Russell, Yuki Tsunoda en Liam Lawson hebben nog geen belletje gekregen van de internationale autosportbond, maar worden nog wel onderzocht voor een zogeheten start procedure infringement. Lance Stroll crashte tijdens de opwarmronde en kwam vast te staan in de grindbak. De start werd daarom afgebroken. Norris dacht dat er meteen een tweede opwarmronde zou komen en reed weg van de startgrid, terwijl de oranje lichten nog brandden en het dus helemaal niet mocht. De drie andere eerdergenoemden coureurs volgden de McLaren-coureur. De daadwerkelijke start was pas 10 minuten later.

