Nico Hülkenberg mag niet meedoen aan de herstart van de F1 Grand Prix van São Paulo. De Haas-coureur heeft van de wedstrijdleiding de zwarte vlag gekregen.

De race op het circuit van Interlagos ligt momenteel stil vanwege de zware crash van Franco Colapinto, nadat de safety car al op de baan was vanwege de harde regen. Esteban Ocon, Max Verstappen en Pierre Gasly vormen momenteel de top drie. Zij bleven buiten, terwijl Lando Norris, George Russell en de rest van het veld wel hun oude intermediates hadden ingewisseld.

Zwarte vlag

Hülkenberg maakte een uitdagende race mee en spinde vervolgens in ronde 28 en 69 van de baan in de Senna S. Hij remde op de groene verf en had daardoor geen grip meer aan de achterkant. De man uit Emmerik stond vast op de heuvel in de uitloopstrook. Hij kreeg vervolgens assistentie van de stewards en reed vervolgens door. Dat is ten strengste verboden en dus heeft de FIA ingegrepen. De Haas-coureur heeft de zwarte vlag gekregen en is dus gediskwalificeerd. Hij mag niet meedoen aan de herstart die om 18:02 uur Nederlandse tijd op de planning staat.

