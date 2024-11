UPDATE: FIA onderzoekt incident Norris na afloop van de race

Lando Norris wordt onderzocht door de FIA voor een foutieve startprocedure aan het begin van de Grand Prix van Sao Paulo, en zou een penalty kunnen ontvangen. Norris, maar ook George Russell, Yuki Tsunoda en Liam Lawson zullen allemaal na de race onderzocht worden door de FIA, en potentieel een penalty ontvangen. De start van de Grand Prix werd uitgesteld na de crash van Lance Stroll op de formation lap, maar de Brit vertrok van zijn startpositie zonder dat er een groene vlag was.

Stroll strandde in de ronde voorafgaand aan de start van de Grand Prix in het gravel, waardoor de start moest worden uitgesteld. Norris reed meteen weg van de grid, maar had hier nog geen toestemming voor gekregen van de FIA door middel van het groene licht. Dit is een overtreding van de regels, en Norris wordt momenteel dan ook onderzocht door de FIA, en zou een penalty kunnen ontvangen.

Wat de situatie complex maakt, is dat na het foutieve vertrek van Norris, de rest van de grid achter de McLaren aan reed. Zo moet de FIA dus beslissen of Norris een penalty krijgt, én of hij de enige is die een penalty ontvangt, of alle anderen die volgden ook. De FIA heeft inmiddels bekendgemaakt dat het ongeval van Norris, Russell, Tsunoda en Lawson na het aflopen van de Grand Prix van Sao Paulo zal worden onderzocht. Het is niet bekend wat voor straf het zou worden, mocht er een komen voor de 24-jarige Norris.

