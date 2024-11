De Grand Prix van Brazilië staat om 16:30 uur Nederlandse tijd op het programma in de Formule 1 vandaag, maar kan deze sessie op deze nieuwe starttijd daadwerkelijk beginnen of gooien de weersomstandigheden opnieuw roet in het eten? Eén ding is zeker: een strakblauwe lucht met een aangenaam Braziliaans zonnetje hoeven we niet te verwachten.

Regen, regen en nog eens regen: dat lijkt dit weekend het devies te zijn in São Paulo. Gisteren wisten de weergoden al de doorgang van de kwalificatie te dwarsbomen en ook vanochtend was het billenknijpen of de lichten wel op groen zouden springen in de pitstraat van Interlagos. Er werd uiteindelijk wel gekwalificeerd, maar dit ging niet zonder slag of stoot. De kwalificatie duurde ruim anderhalf uur en meerdere coureurs crashten in de muur. Het regende en het was spekglad op de baan. En die omstandigheden lijken vooralsnog niet te veranderen voor de Grand Prix van Brazilië, die om 16:30 uur Nederlandse tijd van start gaat.

Code geel in São Paulo, dreiging van hevige neerslag blijft

Op moment van schrijven regent het hevig in São Paulo, Brazilië. Het nationale Instituto Nacional de Meteorologia heeft code geel afgegeven, waarschuwt voor storm en meldt "zware neerslag". Kan de Grand Prix straks doorgang vinden of moet er wellicht toch een streep door het evenement? Men hoopt op het eerste, want de regen moet vanaf 16:00 uur iets aan kracht gaan afnemen, al blijft de kans op neerslag dan ook alsnog 67%, zo meldt Weather.com. Een uurtje later neemt de intensiteit van de neerslag echter weer toe en stijgt de kans op hemelwater naar 74%. Een langdurige volledig droge periode wordt in Brazilië pas verwacht vanaf 21:00 uur, dus dat is voor de Formule 1 te laat.

Full wets, inters of überhaupt niet naar buiten op Interlagos?

Vooralsnog is de verwachting dat de coureurs 'gewoon' op de full wets naar buiten gaan. Mocht het bij de start al enige tijd droog zijn, dan bestaat er een kans dat een paar coureurs de gok neemt met de inters. Regent het harder dan verwacht, dan kunnen we onze borst natmaken voor een herhaling van gisteren, ofwel het uitstellen van de start. Dit kan de FIA echter niet oneindig doen en dus zou er ook maar zo een streep gezet kunnen worden door het evenement. Alles hangt af van het uiterst onvoorspelbare weer daar in São Paulo.

