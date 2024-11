De Braziliaanse Grand Prix had een waar feestje kunnen worden vanmiddag voor het Formule 1-team van Williams, maar Alexander Albon heeft zojuist helaas uiterst slecht nieuws moeten brengen: zijn team krijgt de schade aan zijn auto niet tijdig gerepareerd. Albon kan zijn knappe zevende startpositie dus niet gaan proberen om te zetten naar punten.

Hij stond tweede op de tijdenlijst toen het gruwelijk misging tijdens de laatste sessie van de kwalificatie. Er ging iets stuk aan zijn auto, waardoor hij hard in de muur crashte. Van zijn bolide was weinig over. De engineers van Williams konden ook nog eens niet direct aan de herstelwerkzaamheden beginnen, want zij waren verplicht te wachten met het ophalen van de auto totdat de sessie voorbij was. Nu blijkt dat er onvoldoende tijd is om de Williams van Albon op tijd te repareren voordat de Grand Prix van Brazilië om 16:30 uur (Nederlands tijd) van start gaat. Dit heeft de Brits-Thaise coureur zojuist zelf bevestigd bij Viaplay.

Albon brengt slecht nieuws en neemt geen deel aan GP Brazilië

Uiteindelijk 'finishte' Albon als zevende in de kwalificatie, maar hij kan niet gaan proberen deze startpositie om te zetten naar een puntenfinish. Albon heeft immers zojuist slecht nieuws gebracht aan al zijn fans. Wat er misging bij zijn crash weet de 28-jarige coureur niet. "Ik heb geen idee. Volgens mij ging er iets kapot aan de auto, waardoor de achterwielen meteen blokkeerden. Het was direct game over, echt hét shit-moment van dit seizoen." Deelnemen aan de Grand Prix van Brazilië zit er dan ook niet, zo bevestigt hij. "Ik lig er sowieso uit, er is geen manier [om het tijdig te repareren, red.]", klinkt het.

UPDATE 14:15 uur Nederlandse tijd: Ondanks dat Albon de bevestiging heeft gegeven dat hij niet kan meedoen, laat Williams nu weten dat ze daar nog niet helemaal zeker van zijn. Het lijkt erop dat het team uit Grove tóch gaat proberen de wagen te repareren.

That was a big impact 😵



Alex is out of the car and seems okay 🙏#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/Xe0Nt7ORu0 — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

