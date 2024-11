Sergio Pérez maakt nog geen indruk op Red Bull Racing in 2024 en de Mexicaan heeft nu weer te horen gekregen dat alles omtrent het stoeltje van 2025 naast die van Max Verstappen pas na de F1 Grand Prix van Abu Dhabi beslist gaan worden. Daarnaast komt adviseur Helmut Marko met nog een onthulling.

Pérez ging begin dit seizoen, tijdens de eerste vijf races van 2024, nog goed mee met Verstappen en stond vaak op het podium, maar sinds de races in Europa en de contractverlenging die hij tekende is er niet veel meer over van die vorm. De laatste vier races scoorde de Mexicaan twee keer geen punten en verzamelde hij verder een punt en zes punten. De vorm is er dus compleet niet, ook in Brazilie. Hij werd dertiende tijdens de kwalificatie voor de Sprint en tijdens de Sprint zelf noteerde de Mexicaan de achtste plaats.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen lacht Leclerc uit, Norris baalt: "Dacht dat we dat afgesproken hadden?"

Marko voert druk op Pérez verder op

Marko liet eerder deze week en ook vorige week al weten - net zoals teambaas Christian Horner - dat ondanks een langdurig contract de toekomst van Pérez zeker niet duidelijk is en er voor 2025 nog geen beslissing is genomen. Dit komt vooral door de bovenstaande prestaties van de Mexicaan. Tegenover Kleine Zeitung zegt Marko dat het vooral door Pérez is dat Red Bull nu derde staat bij de constructeurs. "Het terugvallen naar de derde plaats in het kampioenschap, de tweehonderd punten achterstand op Max, dat zegt genoeg."

Volgens Marko gaat Red Bull na testdagen Abu Dhabi alles evalueren

Voor Pérez lijken de laatste vier races van dit jaar niet in gevaar te komen, maar 2025 is allesbehalve zeker voor de Mexicaan. Marko laat weten dat alle kanshebbers op een stoeltje bij Red Bull of Visa Cas App RB een testdag af gaan werken in Abu Dhabi, nadat het seizoen is afgelopen. "We evalueren momenteel alles. Beslissingen worden pas na Abu Dhabi genomen. Op dinsdag na Abu Dhabi is een test waarin enkele coureurs deelnemen die mogelijk voor volgend jaar in aanmerking komen. Isack Hadjar is bijvoorbeeld absoluut klaar voor de F1. Hij was in de juniorenklassen al sneller dan Franco Colapinto."

Gerelateerd