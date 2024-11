Lando Norris en Max Verstappen ontliepen elkaar tijdens de sprint voor de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië maar net, mede omdat Charles Leclerc besloot om het de Nederlander behoorlijk lastig te maken. Toch leverde het bij Norris wat spanning op, terwijl ook Verstappen uitblonk over de boardradio.

De top tien bleef na de start van de sprint in Brazilië ongewijzigd, waardoor Norris lang achter Piastri zat. Achter het duo van McLaren reden Leclerc en Verstappen, die streden om P3. Norris had het gevoel dat hij sneller was dan zijn teamgenoot en leek het niet eens te zijn met de tactiek van McLaren: pas in de slotfase van positie wisselen. "Jongens, ik weet niet wat we hier aan het doen zijn. We hebben dit voorafgaand aan de race toch besproken?" Vervolgens stelt McLaren dat het allemaal volgens plan gaat, maar daar is Norris het niet helemaal mee eens. "Ja, wat jij zegt man."

Verstappen boardradio tijdens duel met Leclerc

Ondertussen waren, achter de twee auto's van McLaren, Leclerc en Verstappen rondjes lang aan het vechten om P3. "Kom op man Charles, zoveel fouten", zegt de Nederlander lachend nadat hij voor de zoveelste keer een poging heeft gewaagd om erlangs te komen. Uiteindelijk zou Verstappen met nog zes rondjes te gaan langs de Monegask gaan voor de derde en laatste podiumplek. De twee auto's van McLaren, die uiteindelijk in de slotfase inderdaad volgens plan van McLaren van positie zouden wisselen, bleken lang te snel te zijn voor de Nederlander. Door een late virtual safety car bleek de sprint voor Verstappen net wat te kort te zijn om Piastri nog in te halen voor P2.

